Sedan TOGG görücüye çıktı

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TOGG'un sedan modeli T10F TEKNOFEST Adana'da görücüye çıktı.

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak.

2025'TE SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim" dedi.