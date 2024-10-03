Memur emekli maaş zammı netleşiyor: SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ve memurun 3 aylık enflasyon farkı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Memur emekli maaş zammı netleşiyor: SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ve memurun 3 aylık enflasyon farkı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

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SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – eylül döneminde yüzde 8,92 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.

Kira zam tavanı belli oldu Ancak, yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak. Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak.