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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Memur emekli maaş zammı netleşiyor: SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ve memurun 3 aylık enflasyon farkı ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı ne olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece emekliler için temmuz – eylül dönemindeki enflasyon farkı da ortaya çıktı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur ve emeklilerin maaş zammında uygulanacak enflasyon farkını hesapladı

        Giriş: 03.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:58
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        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
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        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – eylül döneminde yüzde 8,92 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

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        Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Temmuz – eylül dönemindeki enflasyon yüzde 8,92 oranında kaldığı için memurlar açısından üç aylık dönemde enflasyon farkı doğmadı.

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        Ancak, yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3,14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Memur maaşlarına ayrıca yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9,32 olacak.

        Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak.

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        #ssk
        #BAĞ-KUR
        #emekli maaş zammı
        #memur maaş
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