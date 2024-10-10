Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!

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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında çok merak edilen sorularla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, incelenen HTS kayıtlarının alan daraltmasıyla ilgili önemli bilgiler elde edildi.

SALİM İLE NEVZAT NEREDE YAN YANA GELDİ? Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar üç kez ifade verdi. Her ifadesinde Salim ile buluşmasını ve Narin’in cansız bedenini aldığını ileri sürdüğü noktaları farklı olarak anlattı. Bunun için yapılan HTS alan daraltma çalışmalarında jandarma birimi çok önemli bir veriye ulaştı. Yapılan ilk çalışmalarda Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonları 15.21 ile 15.46 saatleri arasında birbirleriyle uyumlu çıktı. Bu uyumla ilgili de alan daraltması yapıldı. REKLAM TAŞLI YOLDA YAN YANA GELMİŞLER O saatler arasında yapılan alan daraltmasında da amca Salim ile Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15.28 ile 15.46 arasındaki saatlerde yan yana geldiği tespit edildi. Bununla ilgili yapılan ilk çalışmalarda da sinyalin geldiği noktanın da okul civarındaki taşlı yolda olduğu bilgisine ulaşıldı. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebildiği de belirtiliyor.

Nevzat Bahtiyar DİĞER ALAN DARALTMASI BEKLENİYOR Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Salim Güran, Hediye Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın cep telefonu kayıtlarının olay bölgesinde olduğu belirtiliyor. Ancak, Yüksel Güran, Hediye Güran ve Salim Güran’ın evleri birbirine yakın olduğu için aynı bölgeden sinyal verdikleri belirlendi. Jandarma bunun için de önemli bir çalışma başlattı. Jandarma o bölgedeki elde edilen HTS kayıtları içinde alan daraltması çalışmasına başladı. Bu çalışmaya göre, Salim Güran’ın cep telefonunun kimlerin cep telefonları ile yan yana geldiği tespit edilecek. Bu da cinayet esnasında kimlerin olay noktasında olabileceğini ortaya çıkartacak. HALILAR TEMİZLİK YAPILDI MI? Habertürk’ün ilk kez duyurduğu Arif Güran’ın evindeki halıların incelemeye alındığı haberinin ardından da birçok haber yapıldı. Yapılan haberlerde olaydan hemen sonra halıların yıkandığına dair bilgiler yer aldı. Merak edilen bu konuyla ilgili de Habertürk önemli bilgilere ulaştı. REKLAM HALILAR YIKANMAMIŞ Ulaşılan bilgilere göre, Yüksel Güran’ın evinden alınan halıların yıkanmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, Arif Güran’ın evindeki halıların 27 Ağustos günü jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alındığı belirlendi. Alınan halıların evde katlanmış ve yıkandığına dair bir bulgunun olmadığı öğrenildi.

Salim Güran Anne Yüksel Güran’a sorgu sırasında halılarla ilgili sorulan soruya “Ben halıları değiştirmedim. Ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5-6. günde kız kardeşim Yasemin bana gelerek halıların kirlendiğini, temiz halım olup olmadığını sordu. Bende temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi. Eski halım da evde yıkanmamış halde bulunmaktadır.” demişti. Alınan halılarda anne Yüksel Güran’ın ifadesiyle uyumlu çıktı. Evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı öğrenildi. SALİM, NEVZAT VE NARİN Öte yandan halılarda, amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Narin’in ölümüyle bağlantılı olabilecek DNA bulgusu da aranıyor. Bahtiyar verdiği son ifadesinde Narin’in cansız bedenini Yüksel Güran’ın evinden alındığını söylemişti. YÜKSEL İLE SALİM'İN TELEFON GÖRÜŞMESİ Merak edilen bir diğer konu da amca Salim ile anne Yüksel Güran’ın telefon görüşmesiydi. Salim ile Yüksel Güran’ın olay günü telefon görüşmesi olmadığı ortaya çıktı. Yüksel Güran’ın Salim Güran’ın cep telefonunu 30 Temmuz 2024 günü çaldırdığı ve bu telefon çaldırmadan sonra Salim’in geri aradığı tespit edildi. REKLAM SAVCILIK BU GÖRÜŞMEYİ SORDU Olaydan 21 gün önce yapılan bu görüşmeyi savcılığın da Yüksel Güran’a sorduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada savcılık Yüksel Güran “30/07/2024 günü 20:59'da telefonda Salim ile ne konuştunuz' diye soru soruyor. Yüksel Güran ise buna; 'Salim ile ben konuşmadım. Salim ile hiçbir zaman ben konuşmadım. Kimse benim telefonum ile Salim'le konuşmamıştır. Bahsetmiş olduğunuz aramayı hatırladığım kadarıyla Saliha'yı aramaya çalışırken yan yana olması sebebiyle Salim'i aramamdan kaynaklanmaktadır. Hatırladığım kadarıyla ben yanlışlıkla aradıktan sonra Salim de beni arayarak 'Azize Azize' dedi. Bende kendisine 'abi yanlış aramışım' dedim ve kapattım" diye yanıt verdi. JANDARMA ÇALIŞMASINDAN YENİ AYRINTILAR Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın olay sonrası yaptığı önemli bir çalışmanın da ayrıntıları dikkat çekti. Narin'in kayıp olarak arandığı sırada aile bireylerinin de arama çalışmalarında yer almasına izin veren jandarma ekibinin olayın üçüncü gününden sonra bambaşka bir çalışma yöntemine girdiği ortaya çıktı. Buna göre 3 gün kayıp olarak aranan Narin'in bir cinayete kurban gittiği düşünüldüğü dördüncü günden itibaren jandarma, Güran ailesinden kimsenin arama çalışmalarına katılmasına izin vermediği öğrenildi. Güran ailesinin bazı fertleriyle ilgili tutulan tutanaklar da o günden sonra tutulmaya başlandı. O günden sonra Güran ailesinin tüm fertlerinin şüpheli potansiyeli içine alındıkları öğrenildi. NARİN NEREDE VE KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ En çok merak edilen sorulardan biri de "Narin nerede ve kimler tarafından öldürüldü" sorusu oldu. Yapılan çalışmalara göre, Narin’in öldürüldüğü noktalar ihtimal olarak düşünülüyor. İhtimaller arasında Güran ailesinin ahırı yer alıyor. Bahtiyar’ın son ifadesinin ardından Güran ailesinin evinde ve arabada Narin'in yoğun DNA’sının bulunması da mercek altına alındı. Bu noktadan hareketle de olay yerinin otomobil olabileceği ihtimali de araştırılmaya başlandı. Ayrıca şüpheli olarak görülen Nevzat Bahtiyar ile üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırlarında da inceleme yapıldı. ALAN DARALTMASI OLAYI ÇÖZECEK Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın 15.28 ile 15.46 arasında yan yana gelmesinin ardından da, yanlarında başka birinin olup olmadığına yine HTS detayları ile bakılacak. Alan daraltmasında telefonların bir iki metre yakına kadar tespitler yapılabiliyor.