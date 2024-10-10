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        Haberler Kültür-Sanat Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! | Son dakika haberleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

        2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveç Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:25
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        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
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        2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu.

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

        Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan 18. kadın olan Kang, 11 milyon İsveç kronunun (1.1 milyon dolar) sahibi oldu.

        2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Han Kang'ın diğer eserleri arasında ise Vejetaryen, Beyaz Kitap, Yunanca Dersleri gibi dünyaca bilinen romanları yer alıyor.

        HAN KANG KİMDİR?

        Han Kang, 1970'te Gwangju'da doğdu. 10 yaşından itibaren ailesinin taşındığı başkent Seul'un Suyuri bölgesinde büyüdü.

        Güney Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı okuyan Han, ilk edebi çıkışını 1993'te Edebiyat ve Toplum dergisinde yayımladığı beş şiirle yaptı.

        Han, Kırmızı Çapa ile 1994 Seul Shinmun Bahar Edebiyat Yarışması'nı kazanarak romancılık kariyerine başladı.

        Yeosu isimli ilk kısa öykü derlemesini 1995 yılında yayımlayan Han, Kore Sanat Konseyi'nin desteğiyle 1998'de 3 ay boyunca Iowa Üniversitesi Uluslararası Yazarlık Programı'na katıldı.

        Yayınları arasında kısa öykü ve şiir derlemeleri bulunan Han çok sayıda ulusal ve uluslararası edebiyat ödülüne layık görüldü.

        Yazar, çalışmalarında ataerkillik, şiddet, keder ve insanlık temalarını çeşitli şekillerde irdeledi.

        Han, 2007'de kaleme aldığı Vejetaryen romanıyla 2016'da Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi oldu.

        Yazar, İtalya, İspanya ve Fransa'da da çeşitli edebiyat ödüllerine layık görülürken, 2019'da Norveç'te Geleceğin Kütüphanesi projesi için 5. yazar olarak seçildi.

        Bu kapsamda yazarın Dear Son, My Beloved isimli romanı 2114'te yayınlanması planlanan tarihe kadar Oslo'daki Deichman Kütüphanesi'nde tutulacak.

        Yazarın, Vejetaryen ve Çocuk Geliyor isimli romanları, Türkçe'ye de çevrildi.

        117 KEZ VERİLDİ

        Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

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        2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

        2023 Nobel Edebiyat Ödülü "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi.

        2022 yılında bu ödüle layık görülen Fransız yazar Annie Ernaux ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 17. kadın olmuştu.

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        #Güney Koreli yazar Han Kang
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