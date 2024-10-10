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        Haberler Dünya ABD alarma geçti! Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı | Dış Haberler

        ABD alarma geçti! Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı

        ABD'de günlerdir "son yüzyılın en güçlü kasırgası" olacağı uyarısında bulunulan Milton Kasırgası, Florida eyaletinin batı kıyısına doğru ilerledi ve bölgede hortum, şiddetli yağış ve rüzgarın oluşmasına neden oldu. İlk bilgilere göre, 1,5 milyonu aşkın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, 125 ev yıkıldı. . Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 07:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:03
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          ABD'nin Florida eyaletinde günlerdir uyarıları yapılan Milton Kasırgası, çarşamba akşamı Kategori 3 şiddetinde bir fırtına olarak Florida'nın Siesta Key yakınlarında karaya çıktı.

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          Akşam saat 20:30 sularında bölgeye ulaşan kasırganın, Florida'nın batı-orta kıyılarını vurarak büyük bir yıkıma neden olabilecek kapasitede olduğu belirtildi. 

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          Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi ve kasırganın doğu-kuzeydoğu yönünde saatte 24 km hızla ilerlediği bildirildi.

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          Reuters'ın bildirdiğine göre, Florida'da Çarşamba gecesi 1,5 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

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          Florida Acil Durum Yönetimi Bölümü müdürü Kevin Guthrie, kasırganın karaya ulaşmasından önce yaklaşık 125 evin yıkıldığını söyledi. 

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          "YÜZYILIN KASIRGASI GİBİ GÖZÜKÜYOR"

          ABD Başkanı Joe Biden'ın da bölgedeki yetkililerle görüştüğü bildirildi. Biden bir önceki gün açıklamasında halka uyarılarda bulunarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." dedi.

           

           

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          Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.

           

           

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          "SON 100 YILIN EN GÜÇLÜSÜ OLABİLİR" UYARISI 

          ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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          Kasırganın etkili olmasının beklediği bölgede günlerdir tahliye uyarısı yapılmıştı. Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgasının ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirterek bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

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          Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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