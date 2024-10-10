ABD alarma geçti! Milton Kasırgası Florida kıyılarına ulaştı

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.