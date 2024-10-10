Makarna fabrikasındaki patlamada can kaybı artıyor!
Sakarya'da, 15 Eylül'de, makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Patlama sırasında yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜEray Kızıldağ, hastanede hayatını kaybetmişti.
DHA'da yer alan habere göre yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti.
MERVE 26 YAŞINDAYDI
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavi gören Merve Menteş de (26) yaşam savaşını kaybetti. Patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.
MERVE DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ
İHA'da yer alan habere göre Merve Menteş’in, 9 Kasım 2024 tarihinde dünya evine gireceği öğrenildi.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli, 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.