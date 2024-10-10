Makarna fabrikasındaki patlamada can kaybı artıyor!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23), 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de hayatını kaybetti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli, 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.