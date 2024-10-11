Eşini öldürüp polisi aradı! Pişkin savunma!
İstanbul, kadın cinayetinin son adresi oldu. Esenler'de, 48 yaşındaki Adem Muslu, 49 yaşındaki eşi Güler Muslu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Adem Muslu eşi Güler Muslu'yu silahla ateş ederek öldürdü. 112'yi arayan katil zanlısı, yanlışlıkla vurduğunu söyledi
İstanbul'da olay, bugün sabah saatlerinde Esenler, Nine Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı.
YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu’ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kocayı gözaltına aldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Güler Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.