En az 10 kişi hayatını kaybetti! Florida'da Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor

BIDEN: HER TÜRLÜ DESTEĞİ GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu bölgelerle ilgili aldığı brifingden sonra basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Federal yönetim olarak kasırgaların vurduğu bölgelere her türlü desteği göndermeye çalıştıklarını ve eyalet yönetimleriyle koordinasyon halinde çaba gösterdiklerini belirten Biden, mevcut durumda afet bölgelerinin toparlanması için ilave bütçenin gerekeceğini söyledi.