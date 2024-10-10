Galatasaray hücumda devlerle yarışıyor!
Galatasaray, bu sezon 8 lig maçında 24 kez fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılar, böylece Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en çok gol atan üçüncü takım oldu.
- 1
Lider Galatasaray, bu sezon ligde başarılı bir hücum grafiği sergiliyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 24 kez fileleri sarstı. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte kalesinde 8 gol görürken, 16 gol averajıyla zirvede yer aldı.
- 2
Galatasaray, ligde maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Sarı kırmızılılar bu istatistikle, Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında üçüncü sıraya yerleşti.
- 3
Maç başına atılan gol sayısına bakıldığında ilk sırada Alman devi Bayern Münih geliyor. Bavyera ekibi, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 20 golle 3 virgül 3'lük ortalamaya ulaştı.
-
- 4
İkinci sıradaki Barcelona ise 9 lig maçında 28 kez fileleri sarsarak maç başına 3 virgül 1 gol ortalaması yakaladı. Fransız ekibi Paris Saint Germain ise 7 maçta attığı 21 golle, Galatasaray ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.
- 5
Bu arada, Galatasaray'da sezon başından bu yana 11 futbolcu ligde gol sevinci yaşadı. Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara, verdikleri 5'er gol katkısıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
- 6
Barış Alper lig maçlarında 4 gol 1 asist üretirken, Sara iki kez fileleri sarstı ve 3 gol pası verdi.
-
- 7