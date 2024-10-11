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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar - Son dakika haberler, Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!

        Bursa'da, kavga ettiği kız arkadaşını takip edip, ablasına, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj atan 29 yaşındaki Hasan Süvarioğulları yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 07:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:55
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        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
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        Bursa'da olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan Süvarioğulları (29), iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti.

        "BU KIZIN ORGANLARINI YAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

        DHA'da yer alan habere göre Süvarioğulları ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı.

        "YAKMADAN ÖNCE TADINA BAKMAK İSTİYORUM"

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        Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin, "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan Süvarioğulları işlemleri sonrası tutuklandı.

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