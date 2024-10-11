'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!

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Bursa'da olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan Süvarioğulları (29), iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti.

"BU KIZIN ORGANLARINI YAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DHA'da yer alan habere göre Süvarioğulları ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı.

"YAKMADAN ÖNCE TADINA BAKMAK İSTİYORUM" REKLAM Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin, "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin, "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan Süvarioğulları işlemleri sonrası tutuklandı.