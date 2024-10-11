Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
Galatasaray'da Mauro Icardi gündemden düşmüyor... Milli maç arasında ülkesine giden ve Wanda Nara ile barışan Icardi bu kez transfer söylentisiyle manşetlerde
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Galatasaray'da Mauro Icardi manşetleri süslemeye devam ediyor.
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Alanyaspor maçından hemen sonra ülkesi Arjantin'e giden yıldız golcü, Wanda Nara ile barıştı.
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Arjantin basınına göre Icardi'nin ülkesine transfer olma ihtimali bulunuyor.
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Çıkan haberlere göre Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, Türkiye'de yaşamak istemiyor.
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Bir süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara, Icardi'den kariyerine İtalya ya da ülkesinde devam etmesini istiyor.
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Icardi'nin menajerliğini yapan kişilerden biri olan Wanda Nara bir süre önce River Plate formalı fotoğraf paylaşmıştı.
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Icardi'nin ülkesine döner dönmez yaptığı sosyal medya paylaşımında da River Plate'in maçlarını oynadığı Monumental stadının yer alması bu iddiaları daha da artırdı.
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Son dönemde fiziksel durumu ve izinleriyle gündeme oturan Icardi, geçen günlerde eleştirilere yanıt vermiş ve Galatasaray'daki gol sayısı ile kazandığı kupayı paylaşmıştı.
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Galatasaraylı yetkililer ise şu anda herhangi bir ayrılığın söz konusu olmadığını, Icardi'nin Wanda Nara ile barışmasının ise olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.
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