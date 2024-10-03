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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı

        İstanbul'da, bir aracın üzerine tırmanarak pencereden içeri giren hırsız, ev sahibine yakalandı. Hırsız yine pencereden atlayarak gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:31
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        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
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        İstanbul'da olay, 14 Ağustos'ta Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahallede gezen 2 şüpheli bir eve girmek için etrafı kolaçan etti.

        EVİN PENCERESİNE TIRMANIP İÇERİ GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri park halindeki aracın üstüne çıkarak evin penceresine tırmanarak içeri girerken diğer şüpheli gözcülük yaptı.

        ARACIN ÜZERİNE ATLAYIP KAÇTI

        Ev sahibiyle karşılaşan hırsız aynı aracın üzerine atlayarak arkadaşıyla beraber koşarak sokaktan ayrıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden cama tırmanan kişinin M.S.A., gözcülük yapan kişinin ise S.G. olduğunu tespit etti.

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        İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

        Polis yürüttüğü çalışmalarda S.G. isimli hırsızı 8 Eylül'de M.S.A.'yı ise 28 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

        GÖZCÜ SERBEST BIRAKILDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.S.A. ise tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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