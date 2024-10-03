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        Yumurta zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı

        Temel gıda maddeleri içinde yer alan yumurta zam şampiyonu oldu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Fiyatlardaki bu artış ağustos ve eylül ayı arasındaki farktan dolayı oldu. Ben ağustosta yüzde 50 zarar ederken yüzde 33 zam geldi. Üretim boyutunda maliyeti karşılıyor" dedi

        Giriş: 03.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:28
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        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
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        Eylül ayında en fazla artan gıda ürünü yüzde 34.25 ile yumurta oldu.

        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarındaki bu artışın ağustos ve eylül ayı arasındaki farktan dolayı olduğunu söyledi. Afyon, "Ben ağustosta yüzde 50 zarar ederken yüzde 33 zam geldi. Yani maliyetine çıkmış" dedi.

        Ocak fiyatlarının şu anda yüzde 3 gerisinde olduklarını anımsatan YUM-BİR Başkanı Afyon, "Maliyetlerimiz arttı. Sadece marketlerde yumurta fiyatı ocak fiyatlarına göre yüzde 15 yükseldi. Ocak ayında marketler yumurtanın tanesini 4 TL'ye satarken şu anda 4.60 TL'ye satıyorlar. Üretici satış fiyatı ocak- ekimde yüzde 3 geriledi, zam yok. TÜİK verilerinde yüksek çıkma nedeni ağustos ayıyla eylül ayı arasındaki yüzde 33'lük fark. Ben ağustosta yüzde 50 zarar ederken yüzde 33 zam geldi. Yani maliyetine çıkmış. Üretim boyutunda maliyetimi karşılıyor" şeklinde konuştu.

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        "EYLÜL AYINDA 4.83 TL'YE SIÇRADI"

        Marketlerde ocak ayında 4 TL olan yumurtanın mayıs ayında 2.60 TL'ye gerilediğini, eylül ayında ise 4.83 TL'ye sıçradığını söyleyen YUM-BİR Başkanı Afyon şöyle konuştu:

        Mayıs ayına kadar 2.60 TL'ye kadar evet artış var ama ocaktan günümüze marketlerde yüzde 15 arttı. Fakat üretici tarafına bakarsak ocak ayında 2.70 TL'ye üretici satarken mayıs ayında 1.75 TL'ye sattı. Eylül ayında da 2.70 TL'ye tekrar sıçradı. Çünkü zarar eden sektör varlığını azalttı. Şu anda üretici satış fiyatı 2.65'e geriledi. Marketler ise şuan 4.65 TL'ye satıyor. Mayıs ayında 2.60 TL'ye düşen fiyatı koyup bugünkü fiyatı koyarsak az önce de dediğim gibi şu an ortada zam yok."

        "MALİYETLERİMİZ ŞUANDA ARTIŞ TRENDİNDE"

        Son olarak maliyetlerinin ocaktan bugüne kadar yüzde 25 arttığını belirten Afyon, "Geçen ay 2.60 TL'ye mal ettiğim yumurtayı şimdi 2.46 TL'ye mal ediyorum ve bu maliyetlerimiz şu anda artış trendlerinde. Tekrar 2.60 TL'ye çıkabiliriz" şeklinde konuştu.

        YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz 2023’te 1 milyar 683 milyon 177 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi 2024 Temmuz ayında artarak 1 milyar 706 milyon 925 bin adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 5,2 arttı.

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