İran dini lideri Hamaney 5 yıl sonra ilk kez vaaz verecek

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bugün Tahran'da cuma namazını kıldırması ve İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'ın planlarına ilişkin vaaz vermesi bekleniyor.

Hamaney neredeyse beş yıl sonra ilk kez Cuma namazının ardından vaaz verecek. Hamaney'in bu konuşması, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının yıl dönümünde üç gün önce gelecek.

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İran'daki en yüksek otoriteye sahip olan dini lider, resmi internet sitesinde belirtildiği üzere, Tahran'ın merkezinde camide namaz kıldıracak.

Hamaney'in konuşması, 30 Eylül günü İsrail'in hava saldırılarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenecek "anma töreninin" ardından yapılacak.

REKLAM Diğer yandan, dün Reuters'a konuşan kaynaklar, Hamaney'in Nasrallah'ı İsrail'in saldırılarında öldürülmeden önce Lübnan'ı terk etmesi konusunda uyardığını söylemişti. İRAN'DAN İSRAİL'E YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim akşamı İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.