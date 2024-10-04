İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında iki kişi cinsel saldırıda bulundu. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde iki kişiden biri, genç kızı önce duvara sıkıştırıp öpmeye çalıştı, ardından da direnince yere yatırıp taciz etmeye devam etti. Genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Tacizcilerin çevredekilerin müdahalesine rağmen kaçmamaları ve soğukkanlı halleri ise dikkat çekti. Genç kızın şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ve Ömer Konu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suç kayıtları olduğu öğrenildi. Dehşete düşüren olayda gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheliler yeniden gözaltına alındı
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İstanbul Beyoğlu'nda 29 Eylül günü saat 05.30 sıralarında dehşete düşüren bir olay yaşandı.
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre sokak ortasında iki kişi, genç bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Görüntülerde, iki kişiden biri caddede yürüyen genç kızı bir binanın duvarına sıkıştırıp cinsel saldırıda bulunmaya başladı.
Genç kızı sarılıp öpmeye çalışan şüpheli, kendisine direnen kızı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.
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Genç kız bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerine umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Yanındaki diğer şüpheli de onları izlemeyi sürdürdü.
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"AMCAMIN KIZI" DİYEREK KURTULMAK İSTEDİ
Genç kızın yardımına çığlıklarını duyan çevredekiler yetişti.
O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevrdekilerden kurtulmak istedi. "Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kızı tacizcilerin elinden kurtardı.
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Bu sırada da İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti. Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü.
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İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.
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Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.
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Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı.
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SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.
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Egm'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 24.09.2024 tarihi saat 04.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak; sokak ortasında yürüyen bir kadına cinel saldırıda bulunan Ö.K. ve S.Y. isimli şahıslar olay yerinde devriye gezen Güvenlik Timleri Şube Müdürdlüğü ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında Cinsel Saldırı suçundan adli işlem başlatılmıştır." denildi.