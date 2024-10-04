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İstanbul Fatih'te insanın kanını donduran bir çifte cinayet işlendi. İlçede bir cani iki kadını öldürerek surlardan atladı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda dehşet veren detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli zanlının surlardan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Katil zanlısının intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U. (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edildi.

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Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

04.10.2024 tarihinde #Fatih içesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayına ilişkin basın açıklaması; pic.twitter.com/Hh9mR1a5aH — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) October 4, 2024 İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Fatih ilçesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayıyla ilgili olarak yapıan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U. (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Ayrıntılar gelecek...