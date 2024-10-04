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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kızın kafasını kesip surlardan atladı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti

        İstanbul Fatih'te tüyler ürperten bir vahşet meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre iki kadını öldüren zanlı, surlardan aşağı atladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili olarak açıklama yapıldı

        Giriş: 04.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:15
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        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
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        İstanbul Fatih'te insanın kanını donduran bir çifte cinayet işlendi. İlçede bir cani iki kadını öldürerek surlardan atladı.

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda dehşet veren detaylar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli zanlının surlardan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

        İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

        Katil zanlısının intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U. (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edildi.

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        Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

        İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Fatih ilçesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayıyla ilgili olarak yapıan çalışmalarda S.Ç. (19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H. (19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U. (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

        Ayrıntılar gelecek...

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