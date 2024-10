WP: Görüntüler, İran'a ait füzelerden bazılarının İsrail askeri tesislerini vurduğunu gösteriyor

Füze saldırısı sırasında ve sonrasında çekilen video ile fotoğrafların analizine yer verilen Washington Post'un (WP) haberinde, Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü'ne 20, İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'ne ise 3 füzenin isabet ettiği belirtildi.

Haberde, incelenen 3 farklı videoda Nevatim Üssü'ne doğru ilerleyen bir dizi füze görüldüğü aktarılarak, füzelerin yere düştüğü 20 noktada ateş topları ve duman bulutlarının gözlemlendiği ifade edildi.

Teyit edilen bir başka videoda da Tel Nof Üssü üzerinde yükselen çok sayıda duman bulutu görüldüğü kaydedilen haberde, en az iki füzenin de Tel Aviv yakınlarında, Mossad'a ev sahipliği yapan üssün yakınına düştüğü ve çarpmanın etkisiyle en az 2 çukurun oluştuğu aktarıldı.

WP gazetesine açıklamada bulunan analistler, ortaya çıkan görüntülerin füzelerin üslere doğrudan çarpmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

İSRAİL BASINI GÖRÜNTÜLERE YER VERDİ

The Times of Israel ve Yedioth Ahronoth gazeteleri, Associated Press'in (AP) servis ettiği İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının hedefindeki 3 ana hava üssünden biri olan Nevatim Hava Üssü'ndeki tahribatı ortaya koyan uydu görüntülerine haberlerinde yer vermişti.

Haberlere göre, Nevatim Üssü'nün uydu görüntülerinde saldırı nedeniyle pist yakınındaki uçak hangarının çatısında büyük bir delik oluşmuş, binaların çatısı hasar görmüştü.