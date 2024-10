T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST alanında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TEKNOFEST'in coşkusu hiçbir yerde yok. İnanılmaz bir enerjisi var. Adana sıcak insanı daha da sıcak. Kardeşlerimizin ortaya koyduğu eserler hepimizi bir anlamda yüksek hızlı şarj istasyonu gibi dolduruyor. Dünya ne kadar karanlık gündemde de olsa TEKNOFEST bambaşka bir iklim gibi. Bambaşka bir dünya yaratıyor. TEKNOFEST'in gerçekten büyüsü var ve insanı inanılmaz motive ediyor. Ülkemin, Türkiyemin gencecik mühendisleri, gencecik bilim insanları dünyayı yeniden inşa edecekler ve çok daha büyük bir değer önerisiyle inşa edecekler. Bu duygu insanı geleceğe dair hem coşturuyor hem de umutlu bir hale getiriyor. Festivali kavramsallaştırırken içeriğini düşünmüştük; ama coşkusunun böyle olacağını asla tarifleyemezdik. Büyük bir tutkuyla insanımızın, milletimizin sahip çıkacağını tahmin edemezdik. Teknoloji festivali, dünyada örneği yok. Kiraz, karpuz, caz festivali, film festivali var. Teknolojinin fuarları var. Ufak ufak yarışma platformu var dünyada. TEKNOFEST hem içinde yarışmalar var hem dev bir fuar gibi. Bunun yanında hava, teknoloji gösterileri var. Bir yandan da toplumun önünde, toplumun, milyonların, 7'den 70'e herkesin katılımıyla gerçekleşiyor. Bir anda alan büyülü hale dönüyor.

ABD dünyanın her tarafında toplama beyinlerle yapar büyük projelerini. Her türlü ekiple bir anlamda çok geniş spektrumla ülkelerden gelen ekiple takım çalışmasını yürüttüm. Onlarla bizim çocukların arasındaki fark nedir sorarsanız, bizimkilerin çok inançlı olduğunu söylerim. Elbette bizim ülkemizden çıkması çok daha zor. Bizim pazarımız farklı. Zenginliğimiz çok daha az. İçeriden ve dışarıdan dirençle karşılaşıyorsunuz ama bunlar sizi çok daha dirençli kılıyor. O çocuklar daha fazla çalışıyor. Ülkesinin iddiasını yükseltmiş oluyor. Bunun benzerini az gördüm dünyada. Elbette bu işleri para kazanmak için yapmıyoruz.

"BENZER BİR AHLAK, BENZER BİR YAKLAŞIM"

FETÖ'nün yaptığı şeylere çok benziyor İsrail. FETÖ yurt dışı destekli bir örgüttü. Bir komutan evinde astlarını ağırlıyor. Yatak odasını ziyaret eden astın eşi dinleme cihazı yerleştiriyor. Şimdi benzer şeyler değil mi? Benzer bir ahlak, benzer bir yaklaşım.

"İSRAİL GÜNAHSIZ BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Üzerimize ambargo uygulandı devlet olarak. Toplum bunu bilir oldu, bağımsızlık daha kıymetli oldu. Bu işin anlamını ne kadar anlatmaya çalışsak bu kadar anlatamazdık. Yapılan işlerin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir defa daha hatırlatmış oldu. Tedarik zincirinden tedarik ettiğimiz bir sürü element, bileşen var. Siber saldırılara karşı sürekli tedbir geliştiriyoruz. Tedarik zincirine direk kit hazırlanıp, konulmuş. Bunlar her şey için kit hazırlamışlardır. Laptop almışsınız, onun için de hazırlıkları vardır. Siyonizm dünyanın her yerinde bir anlayış. Bir taraftan baktığınızda tümüyle faşizan bir inancın uzantısı gibi. Şimdi bebekler yeryüzündeki tüm oluşlar içinde en masum varlıklar. Kimin bebeği olursa olsun. Sosyal olayların her birinde sorumluluğumuz var ama bebeklerin alakaları yok. Bebekleri öldürmek her şeyi öldürebilmeyle, insanlığı öldürebilmeyle eşdeğer.