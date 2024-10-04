Mazhar Alanson'un acı günü
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etti
Mazhar Alanson, evlat acısıyla sarsıldı.
Ünlü şarkıcının kızı Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
46 yaşındaki Eda Alanson'un hayatını kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Mazhar Alanson, kızının cenazesini almak için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
Eda Alanson'un cenazesi, pazar günü İstanbul'da defnedilecek.
MAZHAR ALONSON, 2021'DE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı.