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        Haberler Magazin Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson'un acı günü

        Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:00
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        Mazhar Alanson'un acı günü
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        Mazhar Alanson, evlat acısıyla sarsıldı.

        Ünlü şarkıcının kızı Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        46 yaşındaki Eda Alanson'un hayatını kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

        Mazhar Alanson, kızının cenazesini almak için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

        Eda Alanson'un cenazesi, pazar günü İstanbul'da defnedilecek.

        MAZHAR ALONSON, 2021'DE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

        Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 - 2002 arasında evli kalmıştı.

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        #Mazhar Alanson
        #eda alanson

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