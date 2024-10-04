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        Haberler Gündem Güncel Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı

        İstanbul Avcılar E-5 yan yolda yabancı uyruklu bir sürücü, pikabıyla girdiği ters yönde birçok araca çarparak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Yenibosna'da yakaladı. Olayda, 3 kişi yaralanırken 10'dan fazla araçta ve 1 motosiklette hasar oluştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:49
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          Avcılar Cihangir Mahallesi'nde pikabı kullanan sürücü, yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarptı.

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          Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

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          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          3 KİŞİ YARALANDI

          Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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          5 ARAÇ VE 2 MOTOSİKLETTE HASAR

          Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakaladı. Olayda, 5 araç ve 2 motosiklette hasar oluştu.

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          Bölgede yoğunlaşan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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          Olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.

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          Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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          ARACI BAYİDEN ÇALMIŞ

          Emniyet ekiplerinin yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu sürücü N.D'nin (36) pikabı, Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bayiden çaldığı belirlendi.

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          Polisin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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