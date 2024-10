REKLAM advertisement1

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor.

Bu kapsamda, et ve et ürünlerinde taklit-tağşiş yaptığı kesinleşen 135 marka yayımlandı. Kıymada tavuk taşlığı, kebapta, sucukta sakatat, dana köftede ve kıymada kanatlı et, ısıl işlem görmüş ürünlerde ise mekanik ayrılmış kanatlı et ve at, eşek ve katır gibi hayvan etleri (tek tırnaklı eti) tespit edildi.

İşte paylaşılan liste:

İSTANBUL

ÖZEGE UNLU MAMÜLLER GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İRTEN BÖREK: Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı Et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

EMİRHAN BESİCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (EMİRHAN ET MARKET ): Dana-Kuzu Köftesinde kanatlı et tespit edildi.

AY IZGARA KASAP RESTORAN LİMİTED ŞİRKETİ (AY IZGARA KASAP): Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.

AYNUR GÖZ-GÜVEN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.

ÇETİN ÖZTEKİN-ÇETİN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi.

GÖKHAN TEZEL-MİR PLUS CAFE: Dana Kıymalı İç Harcında (Pişmiş) sakatat (taşlık) Tespit edildi.

GÖKHAN YALÇIN (MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ): Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ: Pişmiş Dana Kıymalı İç Harcında Sakatat (baş Eti) tespit edildi.

KARDEŞLER 2 PİDE LAHMACUN VE LAVAŞ SALONU-MEHMETCAN AKIN: Lahmacun Çiğ İç Harcında (Dana Kıymalı) Sakatat (taşlık) tespit edildi.

MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ (MEHMET TÜRKEŞ): Kavrulmuş Kıyma Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.

ESİBE YILDIZ - BİZİMM YILDIZ ET (BİZİMM): Isıl İşlem Görmüş Kasap Sucukta Sakatat (kalp) tespit edildi.

ÖZ DERYA BÖREK LAHMACUN (MEHMET ŞİRİN YILMAZ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.

URFA YÖREM PİDE LAHMACUN (YUSUF TUTUŞ ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.

ANKARA

ANTEP DÜRÜMEVİ OSMAN KEHYAOĞLU: Çiğ Adana Kebapta Kanatlı et tespit edildi.

AŞ ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. TURZ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (HAMAMÖNÜ KÖFTECİSİ): Dana Adana Köftede kanatlı et tespit edildi.

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ (HÜSEYİN ERKOCA BEYDANA SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et tespit edildi.

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA (KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

KARADENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER (ADNAN KAYA AFYON KILIÇ SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Sucukta (Dana) Kanatlı et tespit edildi.

KURMUT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CAJUN CORNER): Et Hamburgerinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.

SİZİN KÖFTECİ RESTORAN GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: Köftede (Pişmemiş) Tek Tırnaklı et tespit edildi.

YENİ KEBAP 9 (SALİH PEKTAŞ): Patlıcan Kebap Köftesinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.

İZMİR

DEMETER GIDA İTH. İHR. İMA. PAZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (DOYCAN): Piliç Sosis Emülsifiye Et Ürününde Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK: Lahmacun-Pide Harcında (Dana-Kuzu Eti) Kanatlı Et Tespit edildi.

EKİN GIDA-HÜSEYİN EKİN: Dana Sucukta Sakatat (dil) Tespit edildi.

İPEK TURHAN-ÇEŞME ÇİFTLİĞİ : Dana-Kuzu Hamburger Köftede (Pişmemiş) Sakatat (kalp) Tespit edildi.

KASAP YUSUF-UFUK SAYGI: Çiğ Dana Kuzu Karışık Adana Kebapta Kanatlı Et Tespit edildi.

KAZIM USTA PİDE KEBAP SALONU -FATMA SOKOR-:Adana Kebapta (Dana Eti Ve Kuyruk Yağı) Kanatlı Et ve Tek Tırnaklı Et Tespit edildi.

KEBAPÇI MURAT (MİROĞLU KEBAP GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ): Dana Eti Ve Kuzu Eti Karışık Adana Kebapta Kanatlı Et Tespit edildi.

KEKOM BİLİR-BEDRİ ŞERAN: Adana Kebap Harcında (Çiğ) Kanatlı Et Tespit edildi.

ŞEF SOĞAN GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ETİBOL: Dondurulmuş Bohça Mantı-300 Gr’da Tek Tırnaklı Eti Tespit edildi. BOLU AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SAĞLAM ET): Isıl İşlem Görmüş Sucukta Tek Tırnaklı et tespit edildi. MANİSA REKLAM CAFER YÖNTEM (KASAP CAFER): Kasap Köftede Sakatat (kalp) tespit edildi. AFYONKARAHİSAR ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (AFYON GÜLEN ÇAĞDAŞ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

EGEMEN SUCUKLARI OSMAN DURSUN-OĞUZHAN DURSUN (AFYON EGEMEN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYON BOLAT SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYON BOLAT SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYON KEYF-İ SUCUK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYONKARAHİSAR CEYLANER SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYONKARAHİSAR ORTAÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYONKARAHİSAR ORTAÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (YUSUF BEYOĞLU AFYONKARAHİSAR): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

FAM ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (AFYONKARAHİSAR YÖREOĞLU KANGAL): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi. Et ve Et Ürünleri

MUSTAFA YÜKSEL: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ (AFYONKARAHİSAR DEĞİŞİM): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Sakatat (baş Eti) Tespit edildi.

ORTAÇ ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (AFYON DUYGUM): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

ORTAKLAR GIDA KATKI MAD. VE BAHARAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (AFYONKARAHİSAR MERTGENÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYON ZAFER SEÇKİN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY (AFYON ETEMOĞLU): Dana Sucukta Kanatlı et tespit edildi.

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY (AFYONKARAHİSAR TABAY): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

ÜNAL SUCUKLARI -NURULLAH ÜNAL- (AFYONKARAHİSAR ELİBAŞ OĞULLARI SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AFYONKARAHİSAR HANCIOĞLU SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (TURKUAZ ET): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı eti tespit edildi.

AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. (BURHANET KANGAL): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. (LOKMANET ET ÜRÜNLERİ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

AHMET ERÇOBAN Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ (MURAT ALMA ATILGAN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ATILGAN ET VE ET ÜRÜNLERİ (YAŞAR ATILGAN UMUT ATILGAN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (EMİROĞLU): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

BİÇİCİ ET VE ET ÜRÜN. GIDA HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (KILINÇHAN): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi.

ÇİMÖRSAN İNŞAAT GIDA TARIM TURİZM MADENCİLİK OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (MUSTAFA BİÇİCİ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

ERDİNÇ BATTAL- METİN ET (HULUSİ AKSOY SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTUĞ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTÜRK ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTÜRK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTÜRK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTÜRK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KOCATÜRK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MURAT SARDOĞAN BAŞOĞUL): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MURAT SARDOĞAN ÖZBESİM): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SOYLUTÜRK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespiti edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TANDOĞAN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TÜTÜNCÜOĞLU): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TÜTÜNCÜOĞLU SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Eti Tespit edildi.

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK GIDA TARIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (HAS KÜÇÜK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

HK ET VE ET ÜRÜNLERİ-HALİL KARGA (KAANHAN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

KEMAL ÇOBANOĞLU ENTEGRE ET-TESİSLERİ-MUSTAFA KEMAL ERÇOBAN (KEMAL KÜÇÜK AĞA SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

OKŞAR ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (DEĞİŞİM): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Sakatat (baş Eti) Tespit edildi.

ÖMER MAZLUM (İHSANOĞLU ÖMER MAZLUM): Isıl İşlem Görmüş Sucuk Kanatlı Eti Tespit edildi.

ÖZELLER ENTEGRE ET TESİSLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Et ve mekanik ayrılmış kanat Tespit edildi.

SEZGİNTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ-MEHMET ALİ SEZGİNTÜRK (HAMBALOĞLU KARDEŞLER): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Eti Tespit edildi.

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY (TABAY): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

ÜNAL SUCUKLARI-NURULLAH ÜNAL: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Sakatat (taşlık) ve Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ (SÖZMEN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

YENSEL ET VE ET ÜRÜNLERİ (YENSEL): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

YİĞİT EFE ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜGE: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi.

YÜKSEL ET VE GIDA MARKET (YÜKSEL ET): Kasap Köftede Kanatlı Eti Tespit edildi.

YÜKSEL KARDEŞLER SUCUK VE ET TAR.HAY. GIDA İHT.MAD.İNŞ.TEKS.DAY.TÜK.MAD.OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (ELMAS): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi. IĞDIR KOÇ KASAP RESTAURANT: Kırmızı Etten Hazırlanan Lahmacun Harcında Kanatlı et tespit edilmiş. KONYA KEBAPÇIM-MUSTAFA DOĞAN: Etli ekmek İç Harcında (Dana+Tavuk Eti) Sakatat (taşlık) tespit edildi.

MİSKON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (YILDIZ): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Sakatat (baş Eti) tespit edildi.

ÇATAL RESTAURANT (BİR TAT KONYA MUTFAĞI) -AHMET ÇATAL: Bıçakarasında Sakatat (taşlık) ve Kanatlı Et Tespit edildi.

ÇATAL RESTAURANT (BİR TAT KONYA MUTFAĞI) - AHMET ÇATAL-: Kıyma Kanatlı Et ve Sakatat (taşlık) Tespit edildi.

ÇATAL RESTAURANT (BİR TAT KONYA MUTFAĞI) - AHMET ÇATAL- :Bıçakarasının İç Harcında Dana Eti ve Kanatlı Et Tespit edildi. ADANA ALTIN KASAP-NEVZAT ÖKSÜZOĞLU: Dana Parça Ette Tek Tırnaklı Et Tespit edildi.

FARKET ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN SAKLI (HALİSOĞLU): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta (Dilimli) Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

HİLAL ET-NURETTİN ÜZÜL: Çiğ Kıymada (Koyun Eti) Kanatlı Et Tespit edildi.

KILIÇLI ET VE ET ÜRÜNLERİ (MEHMET EMİN ÖZTEKİN KASAP SUCUK): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi.

KOÇ ET (ET BALIK CEMALPAŞA MAĞAZASI)-MEHMET KOÇAKLI - : Kuzu-Dana Karışık Kıymada Kanatlı Eti Tespit edildi.

TEKİR GURME SUCUKLARI-AFRA ADIGÜZEL BIRAKOĞLU HAKİKİ YÖRESEL DANA SUCUKLARI: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi. DİYARBAKIR TANRIVERDİ GIDA TEMİZLİK ELEKTRİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (TANRIVERDİ YEMEK FABRİKASI): Adana Kebap Harcında Sakatat (kalp) tespit edildi.

KENT ET MANGAL (MEHMET YEL): Çiğ Adana Kebap Harcında Sakatat (böbrek) Deri dokusu, Kanatlı et tespit edildi.

KEŞFET GIDA TARIM HAYVANCILIK TİCARET SANAYİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (KEŞFET DÜNYASI): Pişmemiş Köftede Sakatat (kalp) tespit edildi. ANTALYA ANTALYA ET TANZİM SATIŞ (ERİVAN DEMİR): Dana Kuzu Karışımı Köftelik Kıymada Kanatlı Et Tespit edildi.

ANT IŞIKLAR KASABI-UFUK İNGEÇ (ŞİRİNYALI): Kuşbaşılık-Kıymalık Kuzu Etinde Kanatlı Et Tespit edildi.

ERZURUM CAĞ KEBAP (ÖZGÜR BEKMEZCİ): Erzurum Cağ Kebabında Kanatlı Et Tespit edildi.

KASAP HALİL-VOLKAN BİLGİÇ: Kıymalık Dana Eti Ve Sarılı Löp Ette Kanatlı Et Tespit edildi.

LARİSSA CLUP SAPHİRE HOTEL - TİM TURİZM OTELCİLİK YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: Köftede Kanatlı Et Tespit edildi.

PARLAK RESTAURANT (AYŞE GÜL PARLAK): Köftede Kanatlı Et Tespit edildi.

PİDE VE ÖTESİ (HİCRAN YOLAÇAN): Kıymalı Pidede Kanatlı Et Tespit edildi. MERSİN MERSİN ATABEY GIDA TEM. MED. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (TOROSLAR TEKİR): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk Kanatlı Et Tespit e3dildi. ANTAKYA PEYNİRCİLİK ZÜHEYİR ERYILMAZ: Dana-Kuzu Karışık Kıymada Kanatlı Et Tespit edildi. DÖRTYOL KASABI HALİL GENÇEL: Kırmızı Parça Ette Tek Tırnaklı Et Tespit edildi.

HATAY ANTAKYA PEYNİRCİLİK FIRAT ERYILMAZ: Kuzu Kıymada Kanatlı Et Tespit edildi. AYDIN TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY AFYON ETEMOĞLU: Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi.

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY (AFYONKARAHİSAR TABAY): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

TABAY ET VE ET ÜRÜNLERİ-AYDIN TABAY (TABAY): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ (CEVİZOĞLU): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespit edildi. KAYSERİ ASR ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KAYSERİ ZİRVE): Evlik Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi.

KAYSERİ MERCAN GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MERCAN ÇİFTLİĞİ): Piliç Kangal Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit etti.

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (DANACIOĞLU): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et, Deri Dokusu Tespiti, Kanatlı Eti Tespiti tespit edildi.

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (DANACIOĞLU ALA): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et Tespit edildi.

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (HAKİMİYET): Dana Dilim Kavurmada Sakatat (kalp) Tespit edildi.

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ŞANLI): Dana Dilimli Kavurmada Sakatat (kalp) Tespit edildi.

ASR ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ZİRVEDEN): Isıl İşlem Görmüş Piliç Kuvez Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (BAŞYAZICI): Evlik Dana Sucukta Sakatat (baş Eti) Tespit edildi.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (KAYSERİ FORUM ARBY'S): Pişmiş Dana Etinde (Roast Beef) Kanatlı Et Tespit edildi.

ERCİYES SAKADAT ET TAVUK DERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ (BATTALOĞLU GURME): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Sakatat (baş Eti) Tespit edildi. KÜTAHYA ATAMAN ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (ATAMAN SUCUK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi.

ATAMAN ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (GEDİZ PİLİÇ SUCUK): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk Mekanik Ayrılmış Kanatlı Et Tespit edildi. BALIKESİR AYDENİZ ET VE HAYVANCILIK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (AYDENİZ ET): Dana Isıl İşlem Görmüş Sucukta Tek Tırnaklı Eti, Sakatat (dil) ve Tek Tırnaklı Eti Tespit edildi. ZONGULDAK HANIMELİ YEMEK ÜRETİM YERİ -: Kıymalı Yumurtada Tek Tırnaklı Et Tespit edildi.

KUTAY PASTANESİ- :Kıymalı Börek Pişmiş İç Harcında Soya Tespit edildi. SAKARYA KARTAL ET VE ET MAMÜLLERİ (ÇATALKÖPRÜ): Isıl İşlem Görmüş Manda Sucukta Tek Tırnaklı Eti Tespit edildi.