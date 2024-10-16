Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?

İLK BULGULARA GÖRE ŞÜPHELİ BİR DURUMA RASTLANMADI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Kesici ve ateşli silahla yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmayan ön otopsi raporunda Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi.

Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi.