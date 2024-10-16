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        Depreme canlı yayında yakalanan spiker o anları Habertürk'e anlattı

        Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." dedi. Depreme canlı yayında yakalanan ER TV spikeri yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:15
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        Depreme canlı yayında yakalandı
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        Malatya'nın Kale ilçesi merkezinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem korku ve paniğe yol açtı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından 374 ihbar geldiğini, bunların 33'ünün yardım amaçlı olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" dedi.

        Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fayın Doğu Anadolu Fay Zonu olduğunu ve 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fayın büyük ölçüde kırıldığını belirterek, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.

        Malatya'da deprem anı ER TV'de canlı yayına yansıdı. ER TV spikeri Hülya Kaya "Aman yarabbi. Hala devam ediyor, korkunç, arkadaşlar jenerik mi girsek" dedi.

        Hülya Kaya, Habertürk'e yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        Kaya, "6 Şubat depremlerini de yaşamıştık. Binamız yıkıldı. Yeniden toparlanıp işimize döndük. Çok sık deprem oldu. O kadar büyük travmalar yaşadık ki. Bugün yaşanan deprem çok uzun sürdü ve çok şiddetliydi. Depremlere alışkınız ama bu deprem normal bir deprem değildi. Çok şiddetliydi. Binalarımızda hasar oldu." diye konuştu.

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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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        #Malatya
        #Deprem
        #canlı yayın
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