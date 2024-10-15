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        Haberler Magazin Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin Haberleri

        Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti

        Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı Hasan Yalnızoğlu, hayatını kaybetti. Hasan Yalnızoğlu, modellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile aynı puanı alıp ikinci olmuştu. Yalnızoğlu'nun, uluslararası modellik yarışmasında dünya ikinciliği bulunuyordu. Hasan Yalnızoğlu, 5 gün sonra 50'nci yaş gününü kutlayacaktı. Hasan Yalnızoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:32
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        Hayatını kaybetti
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        Anadolu Ateşi'nin simge dansçısı, oyuncu, profesyonel güreşçi ve model Hasan Yalnızoğlu, dün akşam hayatını kaybetti.

        Bakırköy Devlet Hastanesi’nde uzun süredir Pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, 49 yaşındaydı.

        5 GÜN SONRA YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

        20 Ekim 1974'te dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, 5 gün sonra 50'nci yaş gününü kutlayacaktı. Yalnızoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak.

        Film- San Vakfı ve Oyuncular Sendikası, Hasan Yalnızoğlu'nun vefatı üzerine birer taziye mesajı yayımladı.

        Hasan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı. 2007'de dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştiren Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuk babasıydı.

        Hasan Yalnızoğlu, Şişli'de bir spor salonu işletiyordu.

        Menajeri Tümay Özokur, Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberini böyle duyurdu.

        Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı.

        Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebiyle çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Evine en yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalarına burada devam etti. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

        'Yeni Hayat' (2019)

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        SPOR VE YÖNETİCİLİK ÖĞRENİMİ GÖRDÜ

        Hasan Yalnızoğlu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik bölümünden mezun oldu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Hasan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.

        KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AYNI PUANI ALIP İKİNCİ OLDU

        Hasan Yalnızoğlu, 1997'de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 27 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.

        Erkan Özerman, o günü şöyle anlatmıştı: Jüri, bana neticeleri verdiğinde kel Hasan (Yalnızoğlu) ve Kenan (İmirzalıoğlu) 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. "Kenan'ı Best Model yapayım, Hasan'ı da Mr. International’a gönderirim" dedim.

        DÜNYA İKİNCİSİ SEÇİLDİ

        Bunun üzerine Erkan Özerman, Hasan Yalnızoğlu'nu Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu.

        18 YAPIMDA ROL ALDI

        Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı 'Karaoğlan' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 18 yapımda rol aldı. Yalnızoğlu, 2014'te 'Öğrenilmiş Duygular: Güç, cesaret, disiplin' adını verdiği kişisel gelişim kitabını yayımladı.

        Hasan yalnızoğlu, 'Karaoğlan'da 'Camoka'yı canlandırdı.

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        #Hasan Yalnızoğlu

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