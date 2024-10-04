Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

        A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takımımızın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

        27 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da dört yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

        REKLAM

        ATAKAN KARAZOR İLK KEZ DAVET EDİLDİ

        Teknik direktör Vincenzo Montella, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor'u ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

        Atakan Karazor kimdir?

        Atakan Karazor 13 Ekim 1996 yılında Almanya’nın Essen kentinde dünyaya geldi. Orta saha ve ön libero olarak görev yapan oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor.

        Futbol kariyerine Schwarz - Weib Essen’de 2012 yılında başlayan oyuncu 2012-2015 sezonu arasında ise Bochum forması giydi. Bochum’da farklı yaş kategorilerinde forma giyen oyuncu 2015-16 sezonunda ise Dortmund II takımının yolunu tuttu.

        Burada gösterdiği başarılı performansın ardından Kiel’e transfer olan oyuncu 2019-20 sezonunda Stuttgart’a geçti. Stuttgart takımında 150 maçta süre alan oyuncu 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Oyuncu 2024-2025 sezonunda 6 karşılaşamda görev yaparken 1 gollük katkı verdi. Atakan Karazor 12 milyon euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

        REKLAM

        ULUSLAR LİGİ PROGRAMI

        A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resm i antrenmanın ardından saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a gidecek.

        Ay-Yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, stadyumda saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

        Türkiye - Karadağ müsabakası, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te oynanacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

        A Milli Takımımız, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek. Keflavík Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavík'e geçecek.

        A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45) Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resm i antrenmanını da bu statta saat 18.00'de (TSİ 21.00) yapacak.

        14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda - Türkiye mücadelesi, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu
        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Habertürk Anasayfa