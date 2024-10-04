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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu | Son dakika haberleri

        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu

        Bursa'da ayrıldığı kadının selasını okutan Zafer K. adlı şüpheli dehşete düşürmüştü. Koruma kararını ihlal edip tehditte de bulunan "ısrarlı takip" sanığına mahkeme 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:03
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        Ayrıldığı kadına sela okuttu! Cezası belli oldu
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        Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ayrıldıktan sonra tehdit ettiği, koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        "KORKUMUZ DEVAM EDİYOR"

        Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, "ısrarlı takip" suçundan 1 yıl, "kadına karşı tehdit"ten 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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        OKUNAN SELA CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

        Zafer K, ağustos ayında Osmangazi ilçesinde bir süre dini nikahla birliktelik yaşayıp ayrıldığı tek çocuğunun annesi Tuğçe E'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        "Israrlı takip" suçundan tutuklanan Zafer K'nin, kendisi hakkında koruma kararı çıkartan Tuğçe E'ye sözlü tacizde bulunduğu, onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu ortaya çıkmıştı. Camiden okunan sela, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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        Fotoğraflar: İHA

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