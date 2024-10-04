TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİR CUMHURİYET ALTINI DÜZEYİNE YÜKSELTİLSİN"

Komisyona, kamu görevlilerine ticaret yapma izni verilmesi; belediye başkanlarının siyasi partilere bağlı olmadan seçildiği ve görev yaptığı bir yerel yönetim modeli oluşturulması; en düşük engelli ve emekli maaşlarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması; çeşitli meslek gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kanun teklif etme yetkisi verilmesi talepleri de iletildi.