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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti | Son dakika haberleri

        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!

        Bursa'da, yeğenlerinin kavgasını ayırırken 3 katlı evin çatısından atılan beton parçası başına isabet eden 65 yaşındaki Ramadan Bayar'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki Yusuf Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. İfadesinde Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 07:54 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:26
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        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde geçen yıl aralık ayında, Yusuf Aydın (20), kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur (20) ve Hüseyin Balta (20) kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı.

        MAHALLEDE KARŞILAŞTILAR

        Beton parçası fırlatan Yusuf Aydın.
        Beton parçası fırlatan Yusuf Aydın.

        DHA'da yer alan habere göre otomobille Balıkesir'e giden Yusuf Aydın, aracın yakıtı bitince kendisini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı. Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak’ta, Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı.

        ÇATIDAN BETON PARÇALARI FIRLATTI

        Araç hırsızlığı yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce yaşanan arbedeye tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada 3 katlı evlerinin çatısına annesi Nuran Aydın ile çıkan Yusuf Aydın, çatıdaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı.

        KAVGAYI AYIRMAYA GELMİŞTİ

        Ramadan Bayar, 65 yaşında hayatını kaybetti.
        Ramadan Bayar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

        Beton parçalarından biri, yanında eşi Mevlüde Bayar (48) ve oğlu Umut Bayar (32) ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan 2 çocuk babası Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar, yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

        KALBİ 2 KEZ DURDU

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede ikinci kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ramadan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Aydın ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        AİLELERİN DE KARIŞMASIYLA KAVGA BÜYÜDÜ

        ‘Kasten öldürme’ suçundan Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, ifadesinde kavga ettiğini söyleyip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

        İki kardeş tarafından darp edildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darp ettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar. Dayım bizi ayırmak için yanımıza geldi" dedi.

        "ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN BETON PARÇASI ATTIM"

        Binanın çatısına çıktığını ve sokakta süren kavgayı dağıtmak için eline geçirdiği beton parçasını aşağı attığını belirten Yusuf Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak, 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ölen Mevlüde Bayar ise sanığın yanı sıra annesinin de eşinin kafasına beton attığını öne sürüp, şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme, Aydın’ın tutukluluk haline karar verip, duruşmayı erteledi.

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