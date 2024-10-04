Spor yazarları Galatasaray'ın Rigas Skola maçını değerlendirdi
Spor yazarları, Galatasaray'ın Rigas Skola ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"YÜZDE 50'Sİ OLSA..."
UĞUR MELEKE: "Akşam üstü oynanan RFS-Galatasaray maçı enteresandı gerçekten. Ev sahibi RFS topu tamamıyla temsilcimize bıraktı. Galatasaray stoperleriyle-bekleriyle tüm müsabakayı rakibin 30 metresi içinde geçirdi. Davinson’un takım boyunu kısaltması, önde kazanılan toplar, Yunus’un merkeze girerek yarattığı asimetri, her şey yolundaydı ilk 40 dakikada. Yunus’la 2-0’ı bulduklarında Galatasaraylı futbolculara mikrofon uzatma şansınız olsa, birçoğu maçın 5’e gideceğini zannedebilirlerdi o anda. Ancak futbolun (hatta aslında hayatın) temel kurallarından biri girdi o noktada devreye: Rakibiniz ne kadar zayıf olursa olsun konsantrasyonunuzu koruyacaksınız. İlk devrenin sonu ve ikinci yarının başında konsantrasyon eksikliği sebebiyle birer gol yedi temsilcimiz. Sonra da vitesi hiç yükseltemedi ve kıramadı rakibinin direncini. Eğer Galatasaray Riga’da, PAOK maçındaki motivasyonunun yüzde 50’sine sahip olsaydı galibiyetle dönerdi yurda." [Hürriyet]
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"CİDDİYET İSTER YAŞAMAK"
MEHMET AYAN: Mevzunun melon şapkalı şair anlatısıyla betimlenecek kadar romantik olmadığını biliyorum. İki takım arasındaki güç dengesi kağıt üzerinde bu kadar farklı, makas bu denli açıkken bu beraberliğin nasıl anlatılacağını bilemiyorum. Yoksa bizim Burak Manap'ın attığı twitte olduğu gibi konu farklı mı ? Yani bizim büyükler alttaki takımlarla makası açınca sanıyorlar mı ki, Avrupa'nın alttakileriyle de makas açılıyor... Hayır asla! Young Boys maçını defalarca anlattım yayınlarda... Barcelona'dan 5 yediklerinde de, Galatasaray'ı eledikleri 2 maçta da aynı oyunu oynadılar. Çünkü planları ve sistemleri var... Sende de Osimhen yok diye yakınma var. [Habertürk]
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"SAPLANTILARINDAN KURTUL"
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray'a iki gol atan Rigas kalan 6 maçta bir takıma iki gol atabilecek mi? Okan Hocam; şimdi "Sorumluluk benim" gibi açıklama yapma çünkü sen de zihinsel olarak formda değilsin. Abdülkerim çıktığında Nelsson varken Berkan stoper olmaz. Torreria yerine Yusuf girmez. Kurtul artık saplantılarından.. Duygularınla değil aklınla hareket et.." [Sabah]
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"YİNE ISIRAN GALATASARAY OLACAK"
OSMAN ŞENHER: "Sonuçta karalar bağlamaya gerek yok. Biliyorum herkes teknik direktör Okan Buruk’a saldıracak. Ne olursa olsun hoca bu takımı iki sene şampiyon yaptı. Sezon içerisinde böyle sarsıntıları bütün takımlar geçirecek. Milli aradan sonra yine rakibini ısıran bir Galatasaray’ı seyredeceğimizi düşünüyorum." [Milliyet]
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"ACİL TALISCA LAZIM"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Galatasaray'dan güzel bir oyun ve fark beklerken, maç boyunca pozisyona girmekte bile zorlanan bir Galatasaray izledik! Gabriel Sara'yı göklere çıkaranlar, Skola maçında alıcı gözle Sara'yı bir izlesinler! Sara kötü futbolcu mu? Hayır değil. Ama bir yıldız da değil. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi, Rigas Skola karşısında tel tel döküldü! Oysa en pahalı transfer demek, maç kazandıracak oyuncu demek! Benim itirazım buna! Galatasaray'a acil Talisca lazım!" [Fotomaç]
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