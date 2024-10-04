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        Haberler Dünya ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga! Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi | Dış Haberler

        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga! Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

        ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi. Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 04.10.2024 - 07:43
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        • 1

          ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği bildirildi.

        • 2

          Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

        • 3

          Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda 200'e ulaştı.

        • 4

          Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

        • 5

          Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

          Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

        • 6

          Starlink'ten afetzedelere ücretsiz internet

          Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink, Helene Kasırgası'ndan zarar gören bölgelere bir ay boyunca internet desteği saylayacağını duyurdu.

        • 7

          Starlink yetkilileri, X'ten yaptıkları yazılı açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerde "arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için" 30 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini belirtti.

        • 8

          ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden Powerotuages internet sitesine göre, söz konusu 5 eyalette, kasırganın verdiği hasar nedeniyle hala yaklaşık 1 milyon müşteriye elektrik ulaştırılamadığı kaydedildi.

        • 9

          Helene Kasırgası

          ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

        • 10

          Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

        • 11

          Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti

        • 12
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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