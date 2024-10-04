Boris Johnson, Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu belirtti

REKLAM advertisement1

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Binyamin Netanyahu'nun tuvaleti kullanmak istediğini aktardı.

Johnson, Netanyahu'nun "gizli ek binada" bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibinin arama yaptığını ve dinleme cihazı bulduklarını belirtti.

Gazetenin haberine göre, Johnson, 10 Ekim'de yayımlanacak "Unleashed" adlı anı kitabında, "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." ifadesini kullandı.

Johnson, bu iddiaya ilişkin daha fazla ayrıntı verip veremeyeceği sorulduğunda, "Sanırım bu olay hakkında bilmeniz gereken her şey kitapta var." dedi. Eski Başbakan Johnson'ın Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına ilişkin anılarına yer verdiği "Unleashed" adlı kitabı 10 Ekim'de yayımlanacak. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.