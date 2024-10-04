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        Haberler Dünya Beyrut'ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Beyrut'ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

        İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 01:03 Güncelleme: 04.10.2024 - 01:47
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        Beyrut'ta çok sayıda patlama
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        İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

        Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

        İsrail basını, Hizbullah'ın lider adayı Haşim Safiyuddin'in vurulduğunu iddia etti.

        24 SAATTE 37 KİŞİ ÖLDÜ

        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Ayrıntılar gelecek...

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