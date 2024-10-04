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        Haberler Yemek Yapma Soğuk havaların vazgeçilmezi:Hasta olduğunuzda mutlaka denemeniz gereken 5 şifalı çorba tarifi!

        Soğuk havaların vazgeçilmezi:Hasta olduğunuzda mutlaka denemeniz gereken 5 şifalı çorba tarifi!

        Soğuk havalarla birlikte hastalıklar da kapıyı çalmaya başlar. Vücut direncini artırmak ve hastalıklara karşı koymak için beslenme büyük önem taşır. İşte, gripten soğuk algınlığına kadar pek çok hastalığa iyi gelen, evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 şifalı çorba tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:30
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        • 1

          Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalıklarla mücadelede en etkili yollardan biri. Bu şifalı çorbalar, hem hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar hem de vücudu sıcak tutarak iyileşme sürecini hızlandırır. İşte sofralarınıza sağlık katacak 5 özel tarif!

        • 2

          1. TAVUK SUYU ÇORBASI

          Tavuk suyu çorbası, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

          MALZEMELER

          1 adet tavuk göğsü

          1 havuç

          1 patates

          1 soğan

          1 diş sarımsak

          1 litre su

          Tuz, karabiber

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Tavuk göğsünü suyla birlikte haşlayın. Havuç, patates ve soğanı küçük küçük doğrayın. Sebzeleri tavuk suyuna ekleyin, haşlayın. Tavuk göğsünü küçük parçalara ayırıp ekleyin. Baharatlarla tatlandırın ve çorbayı servis edin.

        • 4

          2. MERCİMEK ÇORBASI

          Yüksek protein içeriğiyle vücuda enerji sağlar, sindirimi kolaydır.

          MALZEMELER

          1 su bardağı kırmızı mercimek

          1 havuç

          1 patates

          1 soğan

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          6 su bardağı su

          Tuz, kimyon

        • 5

          HAZIRLANIŞI

          Mercimekleri yıkayıp tencereye alın. Doğranmış havuç, patates ve soğanı ekleyin. Zeytinyağını ve suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Baharatları ekleyin ve blendırdan geçirin.

        • 6

          3. ZENCEFİL VE HAVUÇ ÇORBASI

          Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan zencefil, soğuk algınlığına iyi gelir.

          MALZEMELER

          4 adet havuç

          1 adet patates

          1 parça taze zencefil

          1 diş sarımsak

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          5 su bardağı su

          Tuz, karabiber

        • 7

          HAZIRLANIŞI

          Havuçları ve patatesi doğrayın, tencereye alın. Zencefil ve sarımsağı ekleyin, zeytinyağında kavurun. Su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Blendırdan geçirip tuz ve karabiber ekleyin.

        • 8

          4. YOĞURTLU SEBZE ÇORBASI

          Yoğurt, probiyotik kaynağıdır ve sindirimi destekler.

          MALZEMELER

          1 adet kabak

          1 adet havuç

          1 su bardağı yoğurt

          1 yemek kaşığı un

          5 su bardağı su

          1 yumurta sarısı

          Tuz, nane, zeytinyağı

        • 9

          HAZIRLANIŞI

          Kabak ve havucu rendeleyin, az yağda kavurun. Su ekleyip sebzeleri pişirin. Yoğurt, un ve yumurta sarısını karıştırıp çorbaya ekleyin. Tuz ve baharatları ekleyip çorbayı karıştırarak pişirin.

        • 10

          5. SEBZELİ TARHANA ÇORBASI

          Bağışıklık sistemini güçlendiren tarhana, probiyotikler açısından zengindir.

          MALZEMELER

          3 yemek kaşığı tarhana

          1 adet domates

          1 adet yeşil biber

          1 yemek kaşığı zeytinyağı

          5 su bardağı su

          Tuz, pul biber

        • 11

          HAZIRLANIŞI

          Domatesi rendeleyin, biberi küçük doğrayın. Zeytinyağında kavurun, üzerine tarhanayı ekleyin. Su ekleyip karıştırarak pişirin. Tuz ve pul biber ekleyip kaynamaya bırakın.

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