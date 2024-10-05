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Antalya'da olay, Alanya ilçesindeki Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal (74) ile oğlu Hasan Ünal (43), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

OĞLUNU VE KENDİ EŞİNİ VURDU DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a, daha sonra kendi eşi Saniye Ünal'a ateş etti.

OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİN DURUMU AĞIR Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.