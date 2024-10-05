REKLAM advertisement1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık REKLAM İSTANBUL: 28, Az bulutlu İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 32, Az bulutlu BURSA: 33, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık ADANA: 34, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık HATAY: 32, Az bulutlu ve açık MERSİN: 30, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 27, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık KONYA: 26, Az bulutlu ve açık BOLU: 29, Az bulutlu ve açık DÜZCE: 33, Az bulutlu ve açık KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık AMASYA: 29, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu TOKAT: 28, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ERZURUM: 20, Az bulutlu KARS: 18, Az bulutlu MALATYA: 26, Az bulutlu VAN: 21, Az bulutlu DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık