Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çalışan Süleyman K, mesai sırasında iş makinasına parmağını kaptırması sonucu yaralandı.

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Süleyman K'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan iş arkadaşının kullandığı şirket aracı yolda radara yakalandı. Şirket aracına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesi üzerine şirket avukatı aracılığıyla idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde söz konusu hızın kasıtlı olarak yapılmadığı, çalışanın iş kazası geçirmesi sebebiyle yaralandığı ve acil hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı için hız sınırının ihlal edilmek zorunda kalındığı vurgulandı. İtiraz dilekçesine işçinin yaralandığını ortaya koyan hastane belgeleri de eklendi.

Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, şirkete çalışan işçinin testereyi kullanırken parmağını kestiğini ve aciliyet durumundan arkadaşı tarafından şirket aracıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkıldığını söyledi. Yaralının Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada radar cezası uygulandığını belirten Oral, şunları dile getirdi:

REKLAM

"TRAFİK CEZASI İPTAL OLDU"

"Ceza tutanağını inceledik ve o tarihte bu radar cezasının işçinin hastaneye yetiştirildiği sırada kesildiğini öğrendik. Yaralının hastanede tedavi gördüğü, aciliyet durumunu ortaya koyan belgelerle mahkemeye başvurduk. Mahkeme sürücünün, işçinin ağırlığını bilemeyecek kadar endişe içerisinde olduğunu, yaşam hakkına ağırlık verdiğine ve geçiş üstünlüğünü ön planda tuttuğuna hükmetti. Bu durum nedeniyle radar cezasının uygulanmamasına karar verdi. Kesilen 6 bin 439 liralık trafik cezası iptal olmuş oldu. Bu kesin karar oluyor ve emsal niteliği taşıyor. Karar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir durumun yaşanması durumunda radar cezasının uygulanmayacağını gösteriyor ve gerekli itirazların da yapılması gerekiyor."