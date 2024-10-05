Kış kapıya dayanırken hastalıklardan korunma yollarını öğrenin! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri

Bir bardak sıucak su ile bir çay kaşığı kurşburnu ve bir çay kaşığı ıhlamuru yaklaşık 10 dakika demleyin. Dilerseniz içine bir çay kaşığı bal ve birkaç dilim limon da kolabilirsiniz. Bu karışım sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardım etmez soğuk algınlığının iyileşmesine de yardım eder.