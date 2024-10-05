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        Haberler Sağlık Kış kapıya dayanırken hastalıklardan korunma yollarını öğrenin! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri | Sağlık Haberleri

        Kış kapıya dayanırken hastalıklardan korunma yollarını öğrenin! Soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri

        Küresel ısınma ve iklim krizi gündelik hayatımıza doğrudan etki etmeye başladı. Artık mevsim geçişlerini yakalamak öyle zor bir hal aldı ki bir gece soğukta kalıp hasta olmamız çok kolaylaştı. Hava sıcaklıkları düşmeye başlamışken bir gecede soğuyan havalardan hasta çıkmak istemeyenler için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eden kış çaylarını listeledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:00
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        • 1

          Ne kadar sağlıklı beslendiğinizi düşünseniz de malesef yediğimiz şeylerin üretiminde kullanılan kimyasallar onlardan göreceğimiz faydayı azaltıyor. Soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunabilmek için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız oldukça önemli.

        • 2

          Tükettiğimiz besinler bağışıklık sistemimiz için yetersiz kaldığında ise takviyelere yönelmekten başka çare kalmıyor. Ancak bu takviyeler her zaman ecza ürünü olmak zorunda değil. Doğru formülleri uygulayarak ya da bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardım edecek bitki çayı karışımları hazırlayarak hastalıklardan korunmaya çalışabiliriz.

        • 3

          Soğuk kış günleri bastırmaya yüz tuttu. Hastalığa yakalanmamak için doğal yöntemler denemek isteyenler için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım edecek bitki çayı tariflerine göz attık, gelin bakalım.

        • 4

          IHLAMUR ÇAYI

          Klasikten başlayalım. Soğuk havaların favorisi ıhlamur çayı, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileştirilmesi için ilk tercih edilen bitki çaylarınan biri. Ancak kış aylarında hasta olmadan da ıhlamur çayı içebilir, bağışıklık sisteminize destek olabilirsiniz.

        • 5

          ADAÇAYI

          Ihlamur gibi ada çayı da üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıklarında tercih ettiğimiz çaylardan biri. Ancak ada çayının bir diğer etkileyivi tarafı kuru öksürüğü yatıştırması. Boğazlarınız ihtihaplandıysa ada çayı gargarasını deneyebilirsiniz.

        • 6

          BAĞIŞIKLIK ÇAYI

          1Bir bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1 çay kaşığı adaçayı (toz haline getrebilirsiniz), 1 çay kaşığı ıhlamur (çiçekleri kullanılabilir) kullanarak hazırlayacağınız bu çay soğuk havalarda bağışıklığınızı güçlendirmek için tercih edebileceğiniz çaylardan bir diğeri.

        • 7

          Üstelik içerdiği zencefil ve zerdeçal sayesinde antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri açısından da öne çıkar. Bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarının iyileşmesinde işinize yarayabileceği anlamına gelir.

        • 8

          EKİNEZYA VE NANE

          Bir bardak sıcak su ile 1 çay kaşığı ekinezya, 1 çay kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı balı 10 dakika kadar demleyip elde edebileceğiniz ekinezya ve nane çayı da bağışıklık sistemine dost çaylardan biri. Üstelik nanenin rahatlatıcı etkisi enfeksiyonunuz varsa vücudunuzun rahatlamasına da yardım eder.

        • 9

          KUŞBURNU VE IHLAMUR

          Bağışıklık sisteminiz için en güvenilir ekipmanınız şüphesiz C vitami olacaktır. C vitamini zengini besinler genelde meyveler gibi düşünülüyor. Halbuki bitki çaylarına dahil edebileceğimiz C vitamini depoları da var: Kuşburnu gibi...

        • 10

          Bir bardak sıucak su ile bir çay kaşığı kurşburnu ve bir çay kaşığı ıhlamuru yaklaşık 10 dakika demleyin. Dilerseniz içine bir çay kaşığı bal ve birkaç dilim limon da kolabilirsiniz. Bu karışım sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardım etmez soğuk algınlığının iyileşmesine de yardım eder.

        • 11

          KEKİK ÇAYI

          Yemeklerimize lezzet katan kekiğin bağışıklık sistemini güçlendirmede de pozitif etkisi var. YUapomanız gereken tek şey bir dardak kadar sıcak suya 2 tatlı kaşığı kekik ekleyip biraz kaynatmanız. Kaynayan çayınızı süzdükten sonr bir tatlı kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.

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