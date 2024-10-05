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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda taciz | Beyoğlu sapığının ifadesi ortaya çıktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda, 25 yaşındaki İ.A. isimli kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılan Semir Tarhan ve Ömer Konu, dehşet veren görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. İ.A.'ya cinsel tacizde bulunan Semir Tarhan, "Sarhoştum, sarıldığım anları hatırlamıyorum" dedi

        Giriş: 05.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:08
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        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
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        Türkiye'yi dehşete düşüren olay, İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu.

        GENÇ KADINI YERE YATIRDI

        Semir Tarhan (soldaki) ve Ömer Konu (sağdaki) tutuklandı.
        Semir Tarhan (soldaki) ve Ömer Konu (sağdaki) tutuklandı.

        Arkasından İ.A.'ya yaklaşan tacizcilerden biri, genç kıza sarılmaya başladı. İ.A.'yı karşı koyup direnmesine rağmen binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, İ.A.'yı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.

        VATANDAŞLAR KURTARDI

        İ.A., bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerini umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların yardımıyla genç kadın, iki tacizcinin elinden kurtarıldı.

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        İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

        Olay polise bildirildi. Mağdur İ.A., polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

        YENİDEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA

        Serbest kalan iki şüphelinin, olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

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        "CEBİNE 500 TL SIKIŞTIRDIM, SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"

        Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKMIŞTI

        Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

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        #Beyoğlu taciz
        #Son dakika haberler
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