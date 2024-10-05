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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı - Haberler | Son dakika haberleri

        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!

        Bursa'da, tedavi olmak istemediği için tartıştığı, 49 yaşındaki babası Hasan Doğru ile 20 yaşındaki kız kardeşi Yasemin'i bıçakla ağır yaralayıp, 28 yaşındaki komşusu Osman Kılınç'ı öldüren uyuşturucu madde bağımlısı 24 yaşındaki Yasin Doğru için savcı, mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet ile 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi. Tutuklu sanık Doğru, mütalaaya karşı son sözünde, olay anını hatırlamadığını, cezaevine girdikten sonra gazetede okuduğu haber ile her şeyin farkına vardığını iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:50
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        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
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        Bursa'da olay, 2022'nin kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Doğru (24), babası Hasan (49) ile kız kardeşi Yasemin (20) ile tartıştı.

        BABASI KOMŞUDAN YARDIM İSTEDİ

        Tartışma büyüyünce Hasan Doğru, muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı (28) telefon ile arayıp yardım istedi.

        KOMŞUSUNU BOYNUNDAN BIÇAKLADI

        Katil zanlısı Yasin Doğru.
        Katil zanlısı Yasin Doğru.

        DHA'da yer alan habere göre Yasin Doğru, kavgayı ayırmak için eve gelen Kılınç'ı boynundan ve göğsünden bıçakladı. Kılınç, kanlar içinde yere yığılırken, Yasin Doğru bu kez babası ile kız kardeşini ağır yaraladı.

        AİLESİ TEDAVİ ETTİRMEK İSTEDİ

        Hayatını kaybeden muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç.
        Hayatını kaybeden muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç.

        Bir hırsızlık vakası için mahallede bulunan jandarma ekiplerince yakalanan Yasin Doğru, sorgusunda madde bağımlısı olduğunu, babası ile kız kardeşinin tedavi için kendisini hastaneye götürmeye çalıştığını, bu nedenle tartışıp, olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemleri sonrası Doğru, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tedavisi tamamlanan baba ile kız da taburcu edildi.

        SAVCI: CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRDÜ

        Baba Hasan Doğru da bıçakla yaralandı.
        Baba Hasan Doğru da bıçakla yaralandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yasin Doğru hakkında 'Kasten adam öldürmek' ve 'Yakın akrabayı yaralamak' suçlarından 3 kez müebbet hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, Doğru'nun, Osman Kılınç'a karşı 'Kasten öldürme' suçunu canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanığın, babası ve kardeşini de canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs ettiğini belirten savcı, Hasan ve Yasemin Doğru'ya yönelik eylemleri nedeniyle de 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        "KOMŞUMUZU ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

        Mütalaaya karşı son sözü sorulan Yasin Doğru ise olay anını hatırlamadığını, cezaevine girdikten sonra gazetede okuduğu haberle her şeyin farkına vardığını söyleyerek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir anlık sinir krizi geçirdim. Kendime geldiğimde cezaevindeydim. Arkadaşlar gazetede beni gösterince olayın farkına vardım. Psikolojik sorunlarıma yenik düştüm. İlk krizimde kendimi bıçaklamıştım. Bana cinler musallat oldu. Uyuşturucuyu bıraktım ama yeniden başlayınca eski halime döndüm. Komşumuzu öldürdüğümü hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dedi.

        KIZ KARDEŞİ OLAY ANINI ANLATTI

        Yasin Doğru'nun kız kardeşi Yasemin Doğru ise "Olay günü ailece kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra ağabeyim geceleri uyuyamadığını, sesler duyduğunu anneme anlattı. Annem, 'Doktora gidelim' dedi. Ağabeyim başta bunu kabul etti. Babam müsait olmadığı için Osman ağabeyi aradık. Ağabeyim bir anda doktora gitmekten vazgeçti. Yattığı yerden kalkarak eline bıçak aldı. Osman Kılınç'ın üstüne saldırdı. Beni de boğazımdan bıçaklayarak yaraladı. Balkona çıkıp yardım isterken kan kaybından gözlerim karardı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayıldım" diye konuştu. Hasan Doğru ise oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtip, şikayetçi olmadığını söyledi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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