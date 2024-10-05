Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi, sinema tarihine ışık tutuyor - Magazin haberleri

        'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi, sinema tarihine ışık tutuyor

        İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergilerden biri olan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu', ziyaretçilerine; belki de defalarca izledikleri, hafızalarına kazınan filmlerin afiş, orijinal senaryolar, kostümler gibi kamera önü, kamera arkasında kullanılan birçok materyali görme, çekilme hikâyelerini öğrenme imkânı sunuyor. Müzede, aynı zamanda Türkan Şoray'ın keşfedilme hikâyesi de yer alıyor

        Giriş: 05.10.2024 - 00:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 13'üncü ayağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

        6 Ekim'de sona erecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde; sergilerden, konserlere; söyleşilerden, sinema - tiyatro etkinliklerine kadar kültür - sanatın her dalında etkinlik düzenlendi / düzenleniyor.

        Bu yıl öne çıkan sergiler; Andy Warhol’un “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in ikonu”, 'Pablo Picasso', “Frida Kahlo’nun Günlükleri”, 'Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası', Refik Anadol’un yeni projesi olan "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu'da" ve Sebastião Salgado'nun 'Genesis'i...

        Bu sergiler; İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin bitiminden sonra da devam edecek.

        REKLAM

        Bu sergilerin yanı sıra bir sergi daha var ki Türk sinemasının 64 yıllık tarihine ışık tutuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisini ziyaret etti. Yıllarca Türker İnanoğlu'nun asistanlığını yapan Nurcan Kuran, Ersoy'a sergi hakkında bilgi verdi.

        Hayatını 2 Nisan 2024'te kaybeden, 'Bay Sinema' ünvanına sahip Türker İnanoğlu'nun adına açılan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi...

        Futbolcu olmak isterken bir maç sırasında rakip oyuncuyla çarpışarak çenesi kırılan Türker İnanoğlu, babasının direktifiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Grafik öğrenimi gördüğü dönemde, sinemayla ilgilenmeye başlayan İnanoğlu, sektöre 1959'da yönetmen yardımcısı olarak girdi. 1960'ta kurduğu Erler Film, Türkiye'nin en uzun soluklu yapım şirketi olmasının yanı sıra en çok üretimde bulunan yapım şirketi olma özelliğine sahip.

        Fahri doktora ünvanlı tek sinemacı olan Türker İnanoğlu adına açılan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi, TÜRVAK (Türker İnanoğlu Vakfı) bünyesinde yer alan, Türkiye'nin en kapsamlı sinema müzesinden seçilmiş materyallerden oluşuyor.

        Sergide yer alan Türkiye'nin en uzun soluklu yapım şirketi Erler Film'e ait materyaller, ziyaretçilerini zaman yolculuğa çıkarırken, 5 cumhurbaşkanından, çeşitli bakanlık, kurum, kuruluş, festival ve derneklerden aldığı yüzlerce takdirname, ödüller, Türker İnanoğlu'nun neden 'Bay Sinema' olduğunun altını çiziyor.

        2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Türker İnanoğlu'nu ödüle lâyık gördü. İnanoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

        Türker İnanoğlu'nun Aldığı Ödüller, Plaketler, Onur Belgeleri;

        • Cumhurbaşkanı ve Bakanlardan Aldığı Ödüller... 13

        • Basından Aldığı Ödüller... 51

        • Vali ve Belediye Başkanlarından Aldığı Ödüller... 23

        • Yabancı Kurumlardan Aldığı Ödüller... 8

        • Sinema Meslek Birliği ve Derneklerinden Aldığı Ödüller... 11

        • Film Festivallerinden Aldığı Ödüller... 21

        • Eğitim Kurumlarından Aldığı Ödüller... 22

        • Muhtelif Kurumlardan Aldığı Ödüller... 81

        TOPLAM... 230

        Beyoğlu Atlas Pasajı içinde yer alan İstanbul Sinema Müzesi'nde yer alan 'Bay Sinema - Türker İnanoğlu' sergisi, ziyaretçilerine; belki de defalarca izledikleri, hafızalarına kazınan filmlerin afiş, orijinal senaryolar, kostümler gibi kamera önü, kamera arkasında kullanılan birçok materyali görme, çekilme hikâyelerini öğrenme imkânı sunuyor.

        Sergide; aynı zamanda 222 filmle dünyanın en çok başrolde film çeken kadın oyuncusu Türkan Şoray'ın kariyerine nasıl başladığı da gözler önüne seriliyor.

        Türkan Şoray, henüz 15 yaşında olan ortaokul son sınıf öğrencisiydi.

        Hayali; öğretmen olmaktı.

        O sıralarda annesi Meliha Sav'ın Karagümrük'te kiraladığı ev, dönemin ünlü oyuncularından Emel Yıldız'ın ailesinindi.

        Emel Yıldız, bir gün sohbetleri sırasında Türkan Şoray'ı başrolünde rol aldığı filmin setine götürmek istediğini söyleyerek; "Annenden ben izin alırım. Seni film setine götüreyim" dedi.

        İzin alındı.

        Türkan Şoray'ın Emel Yıldız'ın elinden tutarak yürüdüğü yolun sonunda varılan 'Köyde Bir Kız Sevdim'in seti, Türk sinemasının 'Sultan'ının ilk filmi olacaktı.

        Ne var ki o gün; ne Emel Yıldız, ne de Türkan Şoray, bunun farkındaydı.

        Emel Yıldız

        Türker İnanoğlu; 'Köyde Bir Kız Sevdim'i Çan Film adına çekiyordu. Başroldeki kadın oyuncu da Emel Yıldız'dı. Aslına bakılacak olursa İnanoğlu, Emel Yıldız'ı rol için baştan beri yaşça büyük görüyordu. Bu düşüncesini yapımcısı Zeki Çan'a birkaç kez söylemişti.

        Çekimlerin üçüncü gününde Emel Yıldız ile sete giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun dikkatini çekti. Zeki Çan’ın yanına giderek sete misafir olarak Türkan Şoray'ı Emel Yıldız'ın yerine oynatmak istediğini söyledi. Çan, 3 günlük çekimleri çöpe atmanın masraflı olacağını söyleyerek kabul etmediyse de İnanoğlu, ısrar etti.

        Zeki Çan, Türker İnanoğlu'nun baskıya dönüşen ısrarı karşısında daha fazla direnemeyerek Türkan Şoray'ın filmde rol almasını kabul etti.

        Ne var ki ortada iki sorun vardı.

        Birincisi; Türkan Şoray ile annesinin kabul edip - etmeyeceği bilinmiyordu.

        İkincisi; Emel Yıldız'ın, yerine başka birinin rol alması, üstelik o kişinin elinden tutup getirdiği kişi olması karşısında tavrının ne olacağı, maraza çıkarıp çıkarmayacağıydı.

        Emel Yıldız, düşünülenin tersine hiç zorluk çıkarmadığı gibi Türkan Şoray'ın evinin adresini verdi.

        Türkan Şoray; birkaç yıl önce polis olan eşinden boşanan annesi Meliha Sav ve kız kardeşi Nazan Şoray ile Sulukule’nin biraz ilerisindeki Sultan Mahallesi’nde oturuyordu.

        Set amiri, evlerine giderek Türker İnanoğlu'nun selamı eşliğinde Maliha Sav'ı sete davet etti.

        Meliha Sav, daveti kabul ederek sete gitti.

        Türker İnanoğlu, Meliha Sav'a kızı Türken Şoray'ı oyuncu yapmak istediğini söyleyerek izin istedi.

        Melia Sav, kızının nasıl bir ortamda kimlerle çalışacağını gördükten sonra düşünmek üzere setten ayrıldı.

        Meliha Sav, sonraki birkaç günde kararını vererek 'Tamam' dedi.

        Meliha Sav - Türkan Şoray

        Türkan Şoray, annesi Meliha Sav'ın rıza göstermesiyle 500 lira karşılığında 'Köyde Bir Kız Sevdim'in oyuncu kadrosuna dâhil oldu.

        İlk filminde başrol...

        Türker İnanoğlu'nun öngörüsü, Türkan Şoray'ın Allah vergisi güzelliğine çalışkanlığı ve azmiyle şükran duymasıyla ortaya çıkan Türk sinemasının 'Sultan'ı, bir dünya rekortmeni..

        Türker İnanoğlu, o günü şöyle anlatmıştı; "Emel Yıldız, sete 15 - 16 yaşlarında çok güzel bir kızla birlikte geldi. Kara gözlüydü. Üzerinde yeşil bir manto vardı. Bir kenara oturdu, etrafına bakınarak. İnsanın yüreğinin içine dalan bakışları vardı. Müthiş güzeldi. O ana kadar sinemaya böyle bir güzel gelmemişti."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #İstanbul Kültür Yolu Festivali
        #Türker İnanoğlu
        #bay sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa