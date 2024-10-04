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        Haberler Spor Futbol Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede: 40 milyon euro iddiası! - Futbol Haberleri

        Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede: 40 milyon euro iddiası!

        Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev takımlarının radarına girdi. Milli futbolcu ile Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilirken, İngiliz devinin gözden çıkardığı rakam da açıklandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:15
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          Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

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          Fichajes'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu bu performansı sonrası Manchester United'ın radarına girdi.

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          Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

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          Manchester United'ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

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          25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ağlarını 2 maçta da sarsmıştı.

        • 6

          Milli oyuncunun 40 milyon euro'ya satılması durumunda Galatasaray bu transferden 4 milyon euro alacak.

        • 7

          Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı.

        • 8

          25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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