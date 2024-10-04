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        Haberler Gündem Güncel Otellere dadandı! Turistleri soyan hırsız 67 yaşındaki Uruguaylı çıktı! | Son dakika haberleri

        Otellere dadandı! Turistleri soyan hırsız 67 yaşındaki Uruguaylı çıktı!

        İstanbul Fatih'te iki ayrı otelde iki turistin parasının bulunduğu çanta çalındı. Olay sonrası yapılan çalışmalarda hırsızın Uruguay uyruklu 67 yaşındaki Hector B. olduğu ortaya çıktı. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası çıkan şüpheli yakalandı

        Giriş: 04.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:58
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        Uruguaylı yaşlı hırsız, turistleri soydu!
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        Fatih’te geçtiğimiz ay yaşanan olayda Macaristanlı turist B.K.’nın çantası kaldığı otelin lobisinden çalındı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre içerisinde 3 bin euro, 4 bin lira ve 100 bin Macar forinti olan çantasıyla cep telefonu çalınan turist hemen durumu polise bildirdi.

        BİR GÜN SONRA BAŞKA YERDE

        Bu olaydan 1 gün sonra aynı bölgede bu kez aynı yöntemle Cezayirli turist F.Z.L.’nin çantası çalındı. İçerisinde 800 euro, 70 bin Cezayir dinarı ve cep telefonu olan çantasını çaldıran Cezayirli turist de polise gidip şikayetçi oldu.

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        HIRSIZ URUGUAYLI ÇIKTI

        Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinde Macaristanlı ve Cezayirli turisti soyan kişinin 67 yaşındaki Uruguaylı Hector A.B. olduğunu tespit etti.

        67 YAŞINDAKİ HIRSIZ 12 BİN KİLOMETREDEN GELDİ

        12 bin kilometre uzaktan gelip hırsızlık yapan hırsızın 2 suç kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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