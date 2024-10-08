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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşam mücadelesi veriyor! Özge Polat daha ne yapacaktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?

        İzmir'de, eski eşi Serkan Yıldız tarafından ensesinden silahla vurulan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Polat'ın, polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu, Yıldız tarafından yaralandığı, çocuğunun alıkonulduğu ortaya çıktı. Bir ay cezaevinde kalıp tahliye edilen Serkan Yıldız hakkında genç kadının uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:28
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        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
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        İzmir'de olay, Çiğli ilçesinde dün sabah saat 06.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın (34) karşısına 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız (34) çıktı.

        ENSESİNDEN VE KARNINDAN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Yıldız, yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ, DURUMU AĞIR

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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        DEFALARCA ŞİKAYET ETMİŞ

        Özge Polat'ın, Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

        ÖZGE'Yİ YARALAMIŞ, ÇOCUĞU ALIKOYMUŞ

        Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi.

        ÖLÜM TEHDİDİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

        Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

        ESKİ KOCA ARANIYOR

        Polis, olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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