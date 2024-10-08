Yaşam mücadelesi veriyor! Özge Polat daha ne yapacaktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Yaşam mücadelesi veriyor! Özge Polat daha ne yapacaktı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

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İzmir'de olay, Çiğli ilçesinde dün sabah saat 06.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın (34) karşısına 1.5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız (34) çıktı.

ENSESİNDEN VE KARNINDAN VURDU DHA'da yer alan habere göre Yıldız, yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ, DURUMU AĞIR Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. REKLAM

DEFALARCA ŞİKAYET ETMİŞ Özge Polat'ın, Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZGE'Yİ YARALAMIŞ, ÇOCUĞU ALIKOYMUŞ Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi.

ÖLÜM TEHDİDİ VE UZAKLAŞTIRMA KARARI Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

ESKİ KOCA ARANIYOR Polis, olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlattı.