Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk

Meta'nın kurucu ortağı Mark Zuckerberg'in net serveti perşembe günü 206 milyar dolara ulaştı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde serti 200 milyar doları aşan üçüncü milyarder oldu.

Zuckerberg'in net servetinin 200 milyar doları aşması, Perşembe öğleden sonra itibarıyla yüzde 1,4 artışla 580,80 dolardan işlem gören Meta hissesindeki yükselişin ardından gerçekleşti.

Zuckerberg'in net serveti Meta'nın hisse fiyatının yüzde 6 yükseldiği Ağustos ayının başından bu yana 22 milyar dolardan fazla arttı. Meta hisseleri 2024'ün başından bu yana yüzde 67 artarken, merkezi California'nın Menlo Park kentinde bulunan şirkette yüzde 13 hisseye sahip olan Zuckerberg'in serveti bu yıl şimdiye kadar 78,1 milyar dolar arttı.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in metaverse'e olan bahsi ilk başta büyük bir hayal kırıklığı gibi görünse de özellikle son aylarda karşılığını aldı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net servetini 206,2 milyar dolarlık yüksek bir seviyeye taşıdı.

Kaynak: Bloomberg Billionaires Index

TEK RAKİBİ ELON MUSK

Bu da Zuckerberg'i, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un önüne geçirdi. Zuckerberg'in önündeki tek isim ise 256 milyar dolarlık serveti ile Tesla ve X'in sahibi Elon Musk.

Meta hisseleri, ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi satışlar bildirmesi ve AI sohbet robotlarını güçlendiren dil modellerine geçişini duyurmasından bu yana yüzde 23 arttı. Hisse senedi Perşembe günü 582,77 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı.