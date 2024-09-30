ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene Kasırgası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının bitiminde Lübnan'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Biden, "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkili, hafta sonu İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söyledi.

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliyse, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının seyrine ilişkin değerlendirme yaptı.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına İsrail’in Lübnan'a düzenleyeceği iddia edilen “sınırlı kara operasyonu”yla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin gözlemlerine göre İsrail birliklerinin konumunun, operasyonun yakın zamanda gerçekleşebileceğine işaret ettiği öne sürüldü

Aynı yetkili, İsrail'in bu bölgede Hizbullah'a ait bazı altyapı tesislerini hedef alacağını belirttiğini ve son birkaç gündür zaten "küçük baskınlar" yaptığını dile getirdi.

İsrail'in 2006 yılındaki gibi kapsamlı bir işgale hazırlandığına inanmadıklarını vurgulayan ABD'li yetkili, İsrail'in daha önce planladığından daha sınırlı bir saldırı düzenleyeceğine inandıklarını kaydetti.

Söz konusu yetkili ayrıca, ABD'nin, bölgede sınırlı olarak başlayan bir saldırının daha büyük bir çatışmaya dönüşme potansiyeli olduğu konusundaki endişelerini İsrailli yetkililere aktardığını belirtti.