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        Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Kayserispor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, ev sahibi ekip ise ligde ilk galibiyetini alma peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:03
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a konuk oluyor.

        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

        Beşiktaş: Mert, Emirhan, Felix Uduokhai, Paulista, Rashica, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile

        RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Haftanın kapanış maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

        Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı. Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.

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        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda Kayseri kafilesinde ilk olarak yer alan Svensson ise hastalığı sebebiyle son anda Kayseri kafilesinden çıkarıldı.

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        SÜPER LİG'DE 57. RANDEVU

        Kayserispor ile Beşiktaş, ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

        Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

        2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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