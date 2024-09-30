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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gündemi sarsacak Osimhen iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!

        Fırsat transferi olarak Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'dan talipleri olan Nijeryalı yıldızın devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılabileceği belirtildi.

        Giriş: 30.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:34
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          Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a sürpriz bir şekilde imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda göz doldurdu.

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          Nijeryalı yıldız, Kasımpaşa maçında 2 kez ağları sarsarken; çıktığı 4 maçta 6 kez skora katkı sağladı.

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          25 yaşındaki oyuncu için her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılırken, son iddia ise yine İtalya'dan geldi.

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          "DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR"

          Rai Sport'un haberine göre; Nijeryalı santrforun Ocak ayında sarı-kırmızılılardan ayrılabileceği iddia edildi.

        • 5

          Napoli'den ayrılmadan önce yeni sözleşme imzalayan Osimhen'in, yaz transfer döneminden itibaren 75 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtildi.

        • 6

          90 MİLYON EURO...

          Fakat Osimhen'i isteyen kulüplerin 90 milyon Euro karşılığında Ocak ayında transferi bitirebileceği aktarıldı.

        • 7

          Bu transferin gerçekleşmesi halinde G.Saray'ın da belli bir pay alacağı haberin detaylarında yer aldı.

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          EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

          25 yaşındaki yıldız, Cimbom'da 4 maça çıkarken 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayarak kariyerinin en skorer sezon başlangıcına imza attı.

        • 9

          "HAZİRAN AYINA KADAR G.SARAY'IN OYUNCUSU"

          Geçtiğimiz günlerde G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok." ifadelerini kullanmıştı.

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