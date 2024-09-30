Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.672,70 %-1,07
        DOLAR 34,1886 %0,06
        EURO 38,1985 %0,11
        GRAM ALTIN 2.894,48 %-0,88
        FAİZ 41,16 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 34,13 %-1,85
        BITCOIN 63.678,00 %-3,28
        GBP/TRY 45,7815 %0,11
        EUR/USD 1,1160 %-0,02
        BRENT 71,60 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 4.732,47 %-0,88
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı - İş-Yaşam Haberleri

        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı

        TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Eylül ayı sonucuna göre; açlık sınırı 19.830,73 TL'ye, yoksulluk sınırı 64.595,21 TL'ye, bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 25.706,18 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Eylül ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.830,73 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64.595,21 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 25.706,18 TL ’ye yükseldi.

        Ayrıntılar birazdan...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        İstanbul'da çakarlı driftli düğün konvoyu | Bakan Yerlikaya: "Gereği yapıldı"
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa