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        Haberler Gündem Trafik kazalarında motosiklet sürücüsünün hataları da dikkat çekiyor, hayatta kalmak için ne yapmalı?

        Trafik kazalarında motosiklet sürücüsünün hataları da dikkat çekiyor, hayatta kalmak için ne yapmalı?

        Trafiğe çıkan motosiklet sayısı günden güne artarken birçok açıdan cazip hale gelen bu araçların karıştığı kazalar da çoğalıyor. Trafiğe takılmadan ilerleyen ve otomobillere göre daha ekonomik olan iki tekerlilerin üzerinde yeterli eğitimi olmayan sürücüler ise ölümle burun buruna ilerliyor. Nitekim 2024 yılının ilk 8 ayında 74451 kazanın yüzde 65.9'unda motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün kusurlu olduğu ortaya çıktı. Kimi otomobil ve ticari araç sürücüsünden saygı görmeyen motosikletlinin kendisi de dikkatsiz olunca kaza kaçınılmaz oluyor. Oysa motosiklet hakimiyetini ve trafik bilgisini geliştirerek kazalardan kaçınmak mümkün

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:57
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        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
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        Trafiğe çıkan motosiklet sayısı her geçen gün artarken motosikletlerin karıştığı kazaların oranı da yükseliyor. Trafikte çoğu otomobil ve ticari araç sürücüsünün fark etmediği bu iki tekerli araçları kullananların da kazalarda ihmali bulunuyor. Bu karşılıklı dikkatsizlik ve ihmaller de kaza oranlarına yansıyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk sekiz aylık dönemine ilişkin çarpıcı istatistikleri açıkladı. Motosikletle birlikte bisikletli ölümlerin de dahil edildiği sayılar şöyle:

        74451 Ocak-Ağustos 2024 arasında ölümlü yaralanmalı kaza
        Yüzde 65.9 Motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün kusuru

        TRAFİKTE MOTOSİKLETLER ÇOĞALIYOR

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılının Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54.7’sini motosikletler oluşturdu.

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        Kaydı tutulmayan ancak trafikte görülen bisikletler ve elektrikli scootler’lar da düşünüldüğünde iki tekerli nüfus daha da artmış olacak.

        125 cc scooter için de B sınıfı ehliyet sahiplerine getirilen kolaylık da motosikletlerin tercih edilme sebeplerine yeni bir faktör olarak eklendi. Düzenlemenin gündemde olduğu dönemde “Motosikletle trafiğe çıkmak kolaylaştırılmalı mı zorlaştırılmalı mı” sorusu tartışılırken motosiklet sürücüsü kaynaklı kazaların büyük bölümünün yetersiz eğitim olduğuna dikkat çekiliyor.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ NE YAPMALI?

        Motosiklet hakimiyeti ve trafik bilgisinin birlikte gelişmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, otomobillerden daha küçük olan bu araçların trafikte boşluk doldurma eğiliminin tehlikeye davetiye çıkardığına dikkat çekiyor.

        Otomobillerin arasında kalan şerit çizgilerinin kayganlığı motosiklet hakimiyetini güçleştiriyor. Yine yolun en sağından ilerleyen motosikletli, diğer araçların sürücülerinin görüş alanından uzaklaşıyor ve kaldırımdan ya da duran araçlardan gelebilecek tehlikelere açık hale geliyor.

        Akan trafikte de doğru konumlanmanın diğer sürücülerin görüş alanında kalabilmek ve dur-kalkları güvenli hale getirebilmek açısından önemine dikkat çeken uzmanların bir başka değindiği konu ise fren. Otomobillere göre daha uzun fren mesafesi olan motosikletlerde bir tehlike anında doğru frenleme yapmak ile kaçış manevrası yapmak arasında karar vermenin hayati önemi vurgulanıyor. Bütün bunlar için de eğitimin önemine dikkat çekilirken koruma ekipmanlarının giyilmeden motosiklet kullanılmaması gerektiği hatırlatılıyor.

        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
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