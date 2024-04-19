Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza… Durduğunuz yerde de yaşayabilirsiniz!
Türkiye motosiklet satışında Avrupa'nın zirvesinde yer buldu. Bu durumu trafikte, otoparklarda gözlemlemek de mümkün. B sınıfı ehliyet ile 125 CC'ye kadar motosiklet kullanabilmenin önünü açan düzenleme ile sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Fakat bir yandan da bu iki tekerli araçlarla ilgili önyargılar ve korkular devam ediyor. Motosikletin kurallara uyulmadığında ve yeterli güvenlik ekipmanı olmadan kullanıldığında tehlikeli hale gelebileceği su götürmez. Ancak 'tehlike' genelde seyir halinde ve hız arttıkça akla geliyor. Tabii ki yüksek süratte yapılan bir kazanın doğurabileceği hayati tehlike daha büyük. Ancak motosikletinizle çok düşük süratlerde ve hatta durduğunuz yerde bile aksiliklerle karşılaşmanız mümkün. Dikkatinizi kaybederseniz başınıza gelebilecek 10 küçük kazayı ve bunları önlemenin yollarını derledik
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1- Disk kilidinizi unutmayın
Henüz uyanmadıysanız motosiklete binmeyi ertelemenizde ya da belki bir kahve içmenizde fayda olabilir. Ancak elbette motorunuzu çalıştırdığınız bir an gelecek. Kontağı çevirdiniz, gazı hafif açmanızla sendelemeniz bir oldu, belki de düşmekten son anda kurtuldunuz. O şaşkınlıkla ne olduğunu anlamadan motorunuzdan indiğinizde tekerinizde çıkarmadığınız disk frenini görebilirsiniz. Hırsızlığa karşı önlem alayım derken gözünüz gibi baktığınız aracınızın zarar görmesini istemiyorsanız hareket etmeden önce kontrol edeceğiniz konulardan biri de bu olmalı. Disk kilidinizi gidonunuza bağlayan hatırlatıcı kabloları kullanabilirsiniz. Ayrıca kimi sürücüler bu sorunu yaşamamak için motorunu geri çıkacak şekilde park ediyor.
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2- Doğru zamanda bakın
Motosiklet kullanırken çevrenize ne kadar dikkatle bakarsanız o kadar güvende olursunuz. Bu, harekete geçeceğiniz andan itibaren geçerli bir püf noktası. Aracınızın başına gittiniz, kaskınızı takarken etrafınıza bir baktınız, kimsecikler yok. Hatta eldivenizi takarken de şöyle bir bakındınız… Fakat hareket etmenizle yanınızdan hızla geçen bir araçla kafa kafaya gelebilirsiniz. Daha yola bile çıkmadan nabzınızın yükselmesini istemiyorsanız saniyeler içinde yoldaki araç varlığının değişebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız.
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3- Ön freni yerinde kullanın
Artık harekete geçtiniz ancak ana yola çıkmanıza biraz daha var. Demek ki halen düşük süratlerdesiniz ve belki daha fazla manevra yapacaksınız. Bu da daha fazla fren demek. Ancak düşük süratlerde ön fren kullanımı hele gidonunuz düz konumda değilse sizi düşürebilir. Frenleme konusunda hem teorik bilginizi hem de pratiğinizi geliştirmek sizi güvende tutacaktır.
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4- Şerit çizgilerinde denge
Yolda olmak sizi ara sokaklardan daha güvende hissettirebilir ama burada da hızınızın yavaşlayacağı anlar olacak, özellikle yoğun trafikte. Otomobillerin arasında kalmamak ve ilerlemek için iki şerit arasından gitmek isteyeceksiniz. ‘Filtreleme’ diye tabir edilen bu sürüşün tehlikeli hale gelmemesi için oldukça düşük süratlerde yapılması gerekiyor. Burada araçların arasında kendinize yer bulurken tekerinizin altındaki şerit çizgileri de iyi gözlemlenmeli. Yol yüzeyinde minik yükseltiler oluşturan bu çizgiler tekerinize paralel olduğunda dengenizi bozabilir, hele yağmurda risk daha da büyük…
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5- Bastığınız yeri görün
Yol yüzeyindeki farklılıklar motorunuzun üzerindeyken gözlemlemeniz gereken en önemli detaylardan biri. Çünkü durunca dengede kalmak için ayağınızı yere basmalısınız. Selenizden uzanan ayağınızın yere hangi noktada temas edeceği sizin ezberinizdedir. Ancak tüm kontrolü kas hafızasınıza bırakırsanız ayağınızın yanıbaşınızdaki çukura denk gelmesi ile dengenizi kaybetmeniz bir olabilir. Bu aksiliği yaşamamak için de ayağınızın yere istediğiniz anda değeceğinden emin olmalısınız.
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6- Ayağınıza taş değmesin
Motosiklet tutkunlarının birbirine söylediği “Tekerine taş değmesin” temennisi aslında bir gerçeğe de işaret ediyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde beklerken arkadan gelen aracın duramaması ya da sizi fark etmemesi ihtimaline karşı yolun sağında ya da solunda bekleyebilirsiniz. Ancak bu pozisyonda yavaşlarken ya da harekete geçecekken zemine yakın olan ayağınız yerinden çıkmış bir kaldırım taşına ya da yol kenarındaki başka bir maddeye takılabilir.
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7- Artçınızla iletişim kurun
Yolculuğunuzu sevdiklerinizle paylaşmak elbette keyif verecektir. Ancak motosiklette artçı diye tabir edilen sürücü dışındaki yolcunun da üzerine görev düşüyor. Artçınıza nasıl davranması gerektiğini, sizinle ne kadar senkronize olursa o kadar güvende olacağını anlatmanız ikininizin güvenliği için önemli. Dikkatiniz sadece sürüş sırasında değil motosiklete bineceğiniz andan ikinizin de motosikletten ineneceği ana kadar tüm süreci kapsamalı. Artçınızın sizin onayını almadan binmesi ya da inmesi halinde hazırlıksız yakalanacağınızdan kendinizi yerde bulabilirsiniz.
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8- Yan sehpanızı açtınız mı?
Gideceğiniz yere vardınız ancak halen motosiklet üzerindesiniz. Bu da dikkatinizin dağılmaması için yeterli bir sebep… Motosikleti park halinde dengede tutan ve ’sehpa’ diye tabir edilen ayağı sol ayağınızla tam açtığınızdan emin olmadan inmeniz durumunda aracınız devrilebilir, aman dikkat…
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9- Yokuşta çaresiz kalmayın
Park edeceğiniz yer her zaman dört dörtlük olmayabilir. Özellikle yokuşta park edeceksiniz aracınızın dengede durmasına göstereceğiniz dikkat kadar rahat çıkabileceğiniz bir konumu da gözetmelisiniz. Başka bir aracın önünüze park etmesi durumunda yokuş yukarı geri manevra yapmanız gerekebilir. Bu da motosiklette pek kolay değildir, beklemek ya da gücünüzü tüketmek yerine önleminizi baştan almanız sizi çaresiz hissettirmeyecektir.
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10- Bıraktığınız gibi bulun
Motosikletinizin başına siz üzerinde değilken de bir şey gelebilir. Bazen toprak, çakıl gibi yumuşak zeminlere de park etmeniz gerekebilir. Bu durumlarda zeminin yaş olup olmadığından, motorunuzun dengede durup duramayacağından emin olmadan oradan ayrılmamanızda fayda var. Bulacağınız yassı bir taş da işinize yarayabilir. Kampa gitmeyi seviyorsanız ya da bu tür zeminlerde fazla park etmeniz gerekiyorsa yan sehpanızı genişletecek aparatlar edinebilirsiniz.